'O Rio de Janeiro não vai ficar refém de grupos criminosos', diz Eduardo Paes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao menos 60 suspeitos e 4 policiais morreram, nesta terça-feira (28), durante a megaoperação no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou na tarde desta terça-feira, 28, que "o Rio não vai ficar refém de grupos criminosos" e determinou que os serviços de competência do município continuem em funcionamento em meio ao caos instaurado na cidade pela megaoperação contra traficantes do Comando Vermelho (CV).

"O Rio de Janeiro não pode, e não vai, ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo pelas ruas da nossa cidade. Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantivessem o funcionamento normal de suas atividades e auxiliassem a população em caso de necessidade", disse nesta tarde em uma publicação no X.

Segundo Paes, a prefeitura vai agir, no que for de sua competência, para manter o funcionamento dos serviços municipais.

"Compete ao poder público, independente do nível de governo, a tarefa de ser implacável contra esses grupos criminosos que buscam amedrontar a população trabalhadora", afirmou.

Ao menos 60 suspeitos e 4 policiais morreram durante a megaoperação no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha. A facção reagiu e lançou bombas por meio de drones, o que transformou a região em um cenário de guerra, com reflexos em importantes vias da cidade, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela. A operação é a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro.

Ao menos 64 pessoas, entre policiais e criminosos, morreram, mais do que o dobro da segunda ação com o então maior número de mortos registrada em 2021, no Jacarezinho.