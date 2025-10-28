Lewandowski rebate críticas de Cláudio Castro e diz que governador do Rio deve "assumir responsabilidades ou vai ser engolido pelo crime"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

MJSP afirmou que o governo do Rio de Janeiro não utilizou integralmente os recursos federais repassados para a segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira (28) que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), precisa “assumir suas responsabilidades” diante da crise de violência no estado . O juiz afirma que, caso o gestor considere que não tem condições de controlar a segurança, deve solicitar intervenção federal, estado de sítio ou uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

“Se ele sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir GLO ou intervenção federal. Ou ele enfrenta a situação, ou vai ser engolido pelo crime”, declarou o ministro.

Essas medidas permitiriam que o governo federal, por meio das Forças Armadas, passasse a atuar diretamente na segurança pública do Rio. Em casos extremos, a intervenção pode até implicar no afastamento temporário do governador.

Governo federal diz ter atendido todos os pedidos do Rio

A declaração de Lewandowski ocorre após Cláudio Castro ter afirmado, em coletiva de imprensa, que o estado enfrenta o crime organizado “sozinho”, sem o apoio das forças federais. A fala foi dada após uma grande operação contra o Comando Vermelho (CV), que deixou pelo menos 64 mortos.

Em resposta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou uma nota oficial afirmando que atendeu prontamente a todos os pedidos do governo fluminense desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o ministério, todas as 11 solicitações de renovação da Força Nacional feitas desde 2023 foram integralmente aprovadas. Além disso, a pasta destacou 178 operações da Polícia Federal no estado em 2025, com 210 prisões, 10 toneladas de drogas e 190 armas apreendidas, além de 855 mandados de prisão cumpridos entre 2024 e 2025.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizou dezenas de milhares de apreensões no período, incluindo veículos, munições e drogas.

Ministério critica uso de verbas e nega falta de apoio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) afirmou que o governo do Rio de Janeiro não utilizou integralmente os recursos federais repassados para a segurança pública. Segundo a pasta, apenas parte dos valores enviados pelos Fundos Penitenciário e Nacional de Segurança Pública foi aplicada, restando mais de R$ 270 milhões disponíveis em contas estaduais.

O ministro Ricardo Lewandowski também rebateu as acusações de falta de apoio, dizendo que nunca houve pedido formal de uso de tropas ou blindados por parte do estado. Ele classificou a situação da violência como “uma loucura” e destacou que medidas como GLO ou intervenção federal são “excepcionais e gravíssimas”, devendo ser adotadas apenas em último caso.

Castro acusa governo federal de abandono

Em coletiva de imprensa, o governador Cláudio Castro (PL) acusou o governo federal de deixar o Rio “sozinho” no combate ao crime organizado. Segundo ele, a atual ofensiva contra o Comando Vermelho é “a maior operação da história do estado”, conduzida sem apoio das forças federais.

Castro afirmou ainda que não pediu ajuda nesta ocasião por já ter recebido três negativas anteriores e reiterou que o presidente Lula é contrário à GLO, dizendo que o governo estadual “não vai ficar chorando pelos cantos”.

