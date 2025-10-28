Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação conjunta da Polícia Civil e Militar mobiliza 2.500 agentes, com prisões e confrontos intensos nos Complexos da Penha e do Alemão

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em andamento nesta terça-feira (28), já deixou pelo menos 20 mortos e 12 feridos, segundo informações do OGlobo. A Operação Contenção acontece na região dos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do estado.

A operação

Os relatos dos moradores são de trocas de tiros intensas durante toda a manhã e em pontos diversos das comunidades. Os agentes Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, da 53° DP, e um outro não identificado, da 39° DP, tiveram suas mortes confirmadas.

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, não quis detalhar quantos policiais foram mortos e feridos porque a operação ainda está em andamento.

Ele participou de reunião com agentes das forças de segurança para tratar da operação no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na região central do Rio.

Os outros 18 mortos foram apontados como suspeitos, mas sem as identidades divulgadas. Ainda de acordo com OGlobo, dois deles são do estado da Bahia. Também foram deflagradas 56 prisões.

O efetivo

Foram mobilizados 2.500 policiais civis e militares. A meta é capturar lideranças criminosas tanto do RJ quanto de outros estados, além de impedir a expansão territorial do Comando Vermelho, maior facção do estado. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Segundo o governo estadual, o Grupamento de Recapturas da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também atua na operação, identificando foragidos do sistema prisional que foram beneficiados com a saidinha e não voltaram para a prisão.

A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

