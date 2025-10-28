fechar
Brasil | Notícia

Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)

Ação conjunta da Polícia Civil e Militar mobiliza 2.500 agentes, com prisões e confrontos intensos nos Complexos da Penha e do Alemão

Por Agência Brasil, JC Publicado em 28/10/2025 às 12:24 | Atualizado em 28/10/2025 às 14:16
Pol&iacute;cia Militar do Rio de Janeiro no Complexo do Alem&atilde;o
Polícia Militar do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão - Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em andamento nesta terça-feira (28), já deixou pelo menos 20 mortos e 12 feridos, segundo informações do OGlobo. A Operação Contenção acontece na região dos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do estado.

A operação

Os relatos dos moradores são de trocas de tiros intensas durante toda a manhã e em pontos diversos das comunidades. Os agentes Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, da 53° DP, e um outro não identificado, da 39° DP, tiveram suas mortes confirmadas.

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, não quis detalhar quantos policiais foram mortos e feridos porque a operação ainda está em andamento.

Ele participou de reunião com agentes das forças de segurança para tratar da operação no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na região central do Rio.

Os outros 18 mortos foram apontados como suspeitos, mas sem as identidades divulgadas. Ainda de acordo com OGlobo, dois deles são do estado da Bahia. Também foram deflagradas 56 prisões.

Leia Também

O efetivo

Foram mobilizados 2.500 policiais civis e militares. A meta é capturar lideranças criminosas tanto do RJ quanto de outros estados, além de impedir a expansão territorial do Comando Vermelho, maior facção do estado. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo o governo estadual, o Grupamento de Recapturas da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também atua na operação, identificando foragidos do sistema prisional que foram beneficiados com a saidinha e não voltaram para a prisão.

A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação
RIO DE JANEIRO

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação
Porto Maravilha projeta R$ 50 Bilhões em VGV e 100 mil novas moradias no coração histórico do Rio de Janeiro
DESENVOLVIMENTO URBANO

Porto Maravilha projeta R$ 50 Bilhões em VGV e 100 mil novas moradias no coração histórico do Rio de Janeiro

Compartilhe

Tags