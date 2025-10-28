Intoxicação por refrigerante: o que se sabe sobre o suposto caso de envenenamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Doze funcionários de um pronto-atendimento em Santa Catarina passaram mal após beberem refrigerante; laudo preliminar não detectou toxinas

Uma confraternização que ocorria no Pronto-Socorro Central de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina, terminou com 12 funcionários intoxicados após o consumo de um refrigerante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os afetados relataram sintomas como vômitos, tontura, sonolência, dificuldade para falar e lapso de memória.

A confraternização

Os sintomas começaram de forma simultânea durante o café da tarde na terça-feira da última semana, 21. O grupo incluía médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e responsáveis pela limpeza.

Um dos intoxicados é vereador do município e precisou ser transferido para outra cidade devido ao quadro clínico. Oito pessoas foram internadas, receberam alta no sábado (25) e permanecem em acompanhamento. Outras duas precisaram retornar ao hospital após sentir novos sintomas.

Investigação

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na última quinta-feira (23) uma mulher, tia de um funcionário da unidade, e o sobrinho dela, também funcionário do pronto-atendimento.

O homem estava afastado do trabalho desde o início de outubro, após denúncia de importunação sexual contra colegas. As defesas dos suspeitos não foram localizadas.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram que a mulher entrou com a garrafa de dois litros de refrigerante momentos antes do café. Todos os alimentos e bebidas consumidos foram enviados à Polícia Científica para análise.

Laudos preliminares

De acordo com o g1 Santa Catarina, o laudo preliminar do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox) não detectou nenhuma substância suspeita no refrigerante.

Amostras de sangue e urina dos funcionários foram enviadas a São Paulo para análises complementares. Até o momento, a motivação do suposto envenenamento não foi divulgada.

