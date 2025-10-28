fechar
Brasil | Notícia

Intoxicação por refrigerante: o que se sabe sobre o suposto caso de envenenamento

Doze funcionários de um pronto-atendimento em Santa Catarina passaram mal após beberem refrigerante; laudo preliminar não detectou toxinas

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 28/10/2025 às 11:42
Imagem ilustrativa de copos com refrigerante
Imagem ilustrativa de copos com refrigerante - Reprodução/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Uma confraternização que ocorria no Pronto-Socorro Central de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina, terminou com 12 funcionários intoxicados após o consumo de um refrigerante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os afetados relataram sintomas como vômitos, tontura, sonolência, dificuldade para falar e lapso de memória.

A confraternização

Os sintomas começaram de forma simultânea durante o café da tarde na terça-feira da última semana, 21. O grupo incluía médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e responsáveis pela limpeza.

Um dos intoxicados é vereador do município e precisou ser transferido para outra cidade devido ao quadro clínico. Oito pessoas foram internadas, receberam alta no sábado (25) e permanecem em acompanhamento. Outras duas precisaram retornar ao hospital após sentir novos sintomas.

Leia Também

Investigação

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na última quinta-feira (23) uma mulher, tia de um funcionário da unidade, e o sobrinho dela, também funcionário do pronto-atendimento.

O homem estava afastado do trabalho desde o início de outubro, após denúncia de importunação sexual contra colegas. As defesas dos suspeitos não foram localizadas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Imagens de câmeras de segurança confirmaram que a mulher entrou com a garrafa de dois litros de refrigerante momentos antes do café. Todos os alimentos e bebidas consumidos foram enviados à Polícia Científica para análise.

Laudos preliminares

De acordo com o g1 Santa Catarina, o laudo preliminar do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox) não detectou nenhuma substância suspeita no refrigerante.

Amostras de sangue e urina dos funcionários foram enviadas a São Paulo para análises complementares. Até o momento, a motivação do suposto envenenamento não foi divulgada.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Novos casos de intoxicação por metanol em Pernambuco
Intoxicação

Novos casos de intoxicação por metanol em Pernambuco
Lote de água mineral é recolhido em SP após homem ser internado com sintomas de intoxicação
SÃO PAULO

Lote de água mineral é recolhido em SP após homem ser internado com sintomas de intoxicação

Compartilhe

Tags