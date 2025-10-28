Ex-policial é preso com arma e tornozeleira eletrônica em operação do BOPE na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) resultou na prisão de um ex-policial militar e de outro homem, na noite desta segunda-feira (27), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

O grupo estava em um carro escuro modelo Gol, após denúncias de moradores sobre a presença de quatro homens em atitude suspeita na região.

Durante as diligências, os agentes localizaram o veículo e iniciaram a abordagem. Dois dos ocupantes, que estavam no banco de trás, desceram do carro e foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Já o motorista e o carona da frente tentaram fugir, sendo interceptados por uma segunda viatura do BOPE.

A abordagem

No momento da abordagem, o carona afirmou ser policial militar. Dentro do veículo, no banco onde ele estava, foi encontrada uma pistola Taurus G3, com um carregador e sete munições intactas.

Posteriormente, os agentes confirmaram que o homem era um ex-policial, desligado da corporação em 2017, e que usava tornozeleira eletrônica devido a uma prisão anterior.

De acordo com a polícia, o ex-militar possui histórico de envolvimento em crimes de sequestro e na exploração de máquinas de caça-níquel.

Encaminhamento à delegacia

Os quatro homens foram levados à Central de Plantões da Capital. Após análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do ex-policial e do motorista do veículo. O condutor alegou ser motorista de aplicativo, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.