Ex-policial é preso com arma e tornozeleira eletrônica em operação do BOPE na Região Metropolitana do Recife
Equipe do BOPE interceptou carro suspeito em Tejipió e prendeu ex-policial com pistola e tornozeleira eletrônica. Outro homem também foi detido
Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) resultou na prisão de um ex-policial militar e de outro homem, na noite desta segunda-feira (27), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.
O grupo estava em um carro escuro modelo Gol, após denúncias de moradores sobre a presença de quatro homens em atitude suspeita na região.
Durante as diligências, os agentes localizaram o veículo e iniciaram a abordagem. Dois dos ocupantes, que estavam no banco de trás, desceram do carro e foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Já o motorista e o carona da frente tentaram fugir, sendo interceptados por uma segunda viatura do BOPE.
A abordagem
No momento da abordagem, o carona afirmou ser policial militar. Dentro do veículo, no banco onde ele estava, foi encontrada uma pistola Taurus G3, com um carregador e sete munições intactas.
Posteriormente, os agentes confirmaram que o homem era um ex-policial, desligado da corporação em 2017, e que usava tornozeleira eletrônica devido a uma prisão anterior.
De acordo com a polícia, o ex-militar possui histórico de envolvimento em crimes de sequestro e na exploração de máquinas de caça-níquel.
Encaminhamento à delegacia
Os quatro homens foram levados à Central de Plantões da Capital. Após análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do ex-policial e do motorista do veículo. O condutor alegou ser motorista de aplicativo, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.
