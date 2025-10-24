Polícia desarticula grupo suspeito de tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos em Pernambuco
Batizada de Operação Sistema, a ação foi deflagrada nesta quinta-feira e teve como base o Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro
Uma operação integrada entre as polícias civis de Pernambuco, Ceará, Santa Catarina e Paraíba resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos.
Batizada de Operação Sistema, a ação foi deflagrada nesta quinta-feira (24) e teve como base o Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.
Detalhes da operação
De acordo com a Polícia Civil, dos sete mandados de prisão expedidos pela Justiça, cinco foram cumpridos, um deles dentro do Presídio de Canhotinho, no Agreste pernambucano.
Os presos foram levados para a sede do GOE, onde também foram apresentados os materiais apreendidos, entre eles armas, munições e diversos documentos suspeitos.
As imagens do momento em que os alvos chegam ao local mostram o forte esquema de segurança montado pela equipe.
Declaração do delegado
Segundo o delegado adjunto do GOE, Jorge Pinto, a quadrilha possuía ramificações em outros estados e atuava de forma estruturada, movimentando grandes quantias de dinheiro ilícito.
“Foi uma investigação longa que iniciou no ano de 2022, voltada principalmente ao combate do tráfico de drogas que era desempenhado no município de Paulista. Para além do município de Paulista, a gente conseguiu identificar uma expansão territorial, não só em Pernambuco, mas também em outros estados aqui do Nordeste. Tanto é verdade que a gente conseguiu identificar alguns alvos já residentes em outros estados, como o Ceará e também na Paraíba” explicou o delegado.
“Isso demonstra que essas pessoas mesmo presas continuam a praticar crimes com todo o trabalho da polícia, diretorias de inteligência… então a gente precisa estar constantemente fazendo ações dessa magnitude para evitar que delitos dessa natureza possam ser praticados no nosso estado”, finalizou.
As investigações continuam para localizar os dois suspeitos foragidos e aprofundar a análise do material apreendido, que deve ajudar a identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.