'Cena de guerra': imprensa internacional repercute operação mais letal da história do Rio; veja destaques
Jornais do mundo destacaram a letalidade recorde da ação policial, o uso de táticas de confronto intenso e o impacto na vida dos moradores das favelas
A megaoperação policial que deixou 64 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), ganhou as manchetes da imprensa internacional.
Os principais veículos de comunicação do mundo repercutiram a ação, destacando a violência do confronto, a letalidade recorde e, em muitos casos, comparando o cenário a uma "zona de guerra".
Vídeo: Megaoperação contra o Comando Vermeho no Rio de Janeiro deixa ao menos 64 mortos
The New York Times: 'Massiva incursão' destaca alto número de mortos
O jornal americano The New York Times reportou a "massiva incursão policial" no Rio, focando no altíssimo número de mortos. A cobertura contextualizou a operação como parte da longa e violenta guerra contra o narcotráfico nas favelas da cidade, ressaltando a letalidade policial como um elemento central da notícia para o público americano.
The Guardian: 'Rio em Guerra' descreve táticas e impacto social
Utilizando a manchete "Rio em Guerra", o jornal britânico The Guardian descreveu o cenário de confronto intenso com o uso de helicópteros e blindados pelas forças policiais. A reportagem também deu ênfase ao impacto da operação na vida dos moradores das comunidades, destacando o fechamento de escolas e o clima de medo que se instaurou.
Público: 'Megaoperação' com dezenas de mortos choca Portugal
O jornal português Público destacou a "megaoperação policial" e o elevado número de vítimas fatais desde as primeiras horas do confronto. A cobertura focou na dimensão da ação e na violência do embate, repercutindo o choque com a letalidade recorde registrada no Rio de Janeiro.
Clarín: 'Cenas de guerra' entre narcos e policiais no Rio
O principal jornal argentino, Clarín, foi um dos que usou a expressão "cenas de guerra" para descrever o confronto entre narcotraficantes e policiais nas favelas cariocas. A reportagem detalhou a "megaoperação" e o saldo trágico de mortos, incluindo a perda de agentes de segurança durante a ação.
Le Monde: Operação antidrogas de letalidade recorde
Com um tom mais analítico, o jornal francês Le Monde noticiou a operação antidrogas, destacando o número final de 64 mortos como um recorde de letalidade. A matéria contextualizou a ação nas favelas do Rio e abordou a complexa dinâmica da segurança pública na cidade para o leitor europeu.
El País: 'Megaoperação' contra o crime organizado com mortos e detidos
O jornal espanhol El País descreveu a "megaoperação" contra o crime organizado no Rio, enfatizando não apenas o alto número de mortos, mas também as dezenas de detidos durante a ação policial. A reportagem abordou a complexidade do combate às facções criminosas na cidade para o público de língua espanhola.