fechar
Brasil | Notícia

'Cena de guerra': imprensa internacional repercute operação mais letal da história do Rio; veja destaques

Jornais do mundo destacaram a letalidade recorde da ação policial, o uso de táticas de confronto intenso e o impacto na vida dos moradores das favelas

Por Túlio Feitosa Publicado em 28/10/2025 às 21:40 | Atualizado em 28/10/2025 às 21:49
Mega opera&ccedil;&atilde;o da pol&iacute;cia no Complexo do Alem&atilde;o, na Zona Norte do Rio de Janeiro
Mega operação da polícia no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A megaoperação policial que deixou 64 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), ganhou as manchetes da imprensa internacional.

Os principais veículos de comunicação do mundo repercutiram a ação, destacando a violência do confronto, a letalidade recorde e, em muitos casos, comparando o cenário a uma "zona de guerra".

Vídeo: Megaoperação contra o Comando Vermeho no Rio de Janeiro deixa ao menos 64 mortos

The New York Times: 'Massiva incursão' destaca alto número de mortos

O jornal americano The New York Times reportou a "massiva incursão policial" no Rio, focando no altíssimo número de mortos. A cobertura contextualizou a operação como parte da longa e violenta guerra contra o narcotráfico nas favelas da cidade, ressaltando a letalidade policial como um elemento central da notícia para o público americano.

The Guardian: 'Rio em Guerra' descreve táticas e impacto social

Utilizando a manchete "Rio em Guerra", o jornal britânico The Guardian descreveu o cenário de confronto intenso com o uso de helicópteros e blindados pelas forças policiais. A reportagem também deu ênfase ao impacto da operação na vida dos moradores das comunidades, destacando o fechamento de escolas e o clima de medo que se instaurou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Público: 'Megaoperação' com dezenas de mortos choca Portugal

O jornal português Público destacou a "megaoperação policial" e o elevado número de vítimas fatais desde as primeiras horas do confronto. A cobertura focou na dimensão da ação e na violência do embate, repercutindo o choque com a letalidade recorde registrada no Rio de Janeiro.

Clarín: 'Cenas de guerra' entre narcos e policiais no Rio

O principal jornal argentino, Clarín, foi um dos que usou a expressão "cenas de guerra" para descrever o confronto entre narcotraficantes e policiais nas favelas cariocas. A reportagem detalhou a "megaoperação" e o saldo trágico de mortos, incluindo a perda de agentes de segurança durante a ação.

Le Monde: Operação antidrogas de letalidade recorde

Com um tom mais analítico, o jornal francês Le Monde noticiou a operação antidrogas, destacando o número final de 64 mortos como um recorde de letalidade. A matéria contextualizou a ação nas favelas do Rio e abordou a complexa dinâmica da segurança pública na cidade para o leitor europeu.

El País: 'Megaoperação' contra o crime organizado com mortos e detidos

O jornal espanhol El País descreveu a "megaoperação" contra o crime organizado no Rio, enfatizando não apenas o alto número de mortos, mas também as dezenas de detidos durante a ação policial. A reportagem abordou a complexidade do combate às facções criminosas na cidade para o público de língua espanhola.

EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Alckmin faz reunião de emergência com Rui, Gleisi e técnicos sobre ação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho - EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
REPRODUÇÃO TV GLOBO
Foram apreendidos pelo menos 31 fuzis em posse dos criminosos - REPRODUÇÃO TV GLOBO
Érica martin/Agência O Dia/Estadão Conteúdo
As Forças de Segurança do Rio realizam uma Operação nos Complexo da Penha e Alemão, com o objetivo de prender lideranças criminosas do Rio e de outros estados além de combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira (28). - Érica martin/Agência O Dia/Estadão Conteúdo
Fernando Frazão/Agência Brasil
MPF e DPU cobram explicações ao governo do Rio de Janeiro sobre operação - Fernando Frazão/Agência Brasil
PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO
Mega operação da polícia no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO
Egberto Ras / Ag. Enquadrar
Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da "Operacao Contencao" nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio de Janeiro - Egberto Ras / Ag. Enquadrar
ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
As Forças de Segurança do Rio realizam uma Operação nos Complexo da Penha e Alemão, nesta terça-feira (28) - ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Leia também

Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)
GUERRA NO RJ

Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)
Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio do Rio em operação que deixou 64 mortos
RIO DE JANEIRO

Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio do Rio em operação que deixou 64 mortos

Compartilhe

Tags