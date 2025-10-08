PF investiga se metanol abandonado foi usado para adulterar bebidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia apura se substância descartada após operação contra crime organizado foi usada para falsificação de bebidas. Já foram feitas 66 mil apreensões

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal investiga se o metanol abandonado por criminosos após a operação Carbono Oculto, em agosto, foi usado para adulterar bebidas no país.

A operação visou combater o crime organizado infiltrado no setor de combustíveis.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a investigação busca determinar a origem do metanol.

“Muitos caminhões e muitos tanques de metanol foram abandonados depois desta operação, e esta é uma hipótese que está sendo estudada pela Polícia Federal. Se esta é uma origem do metanol que está adulterando as bebidas, então a atuação repressiva será numa direção. Se tiver origem a partir de produtos agrícolas, a repressão terá outros alvos”, disse o ministro.

Identificação da substância

A PF recebe amostras de bebidas e realiza exames para determinar se o metanol é derivado de combustíveis fósseis ou de processos fermentativos. Lewandowski reforçou a importância da perícia.

“Saber se ela tem uma origem vegetal ou de combustível fóssil, porque são teses de investigação distintas. Se é produzido por refinaria que trabalha com produtos de cana-de-açúcar, esta é uma hipótese. Se tiver origem em combustíveis fósseis, é outra”.

Em São Paulo, a Polícia Civil também investiga o uso do metanol para lavar embalagens ou para aumentar o volume das bebidas. Até o momento, duas amostras analisadas apresentaram metanol acima do permitido por lei.

Desde a semana passada, mais de 20 mil garrafas suspeitas de falsificação ou adulteração foram apreendidas. Em 2025, já foram registradas 66 mil apreensões do tipo e 42 prisões relacionadas, sendo 21 somente nos últimos sete dias.

Saiba como acessar o JC Premium