fechar
Brasil | Notícia

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT

Após a fase de implantação, a Defesa Civil passará a enviar alertas reais de desastres em áreas de risco iminente, sem necessitar de cadastro prévio

Por Agência Brasil Publicado em 28/09/2025 às 9:06
Defesa Civil informou que concluiu a nacionalização do sistema de alerta
Defesa Civil informou que concluiu a nacionalização do sistema de alerta - Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Defesa Civil nacional enviou neste sábado (27) uma mensagem para o celular dos moradores do Distrito Federal e de mais 12 municípios de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso para testar o novo sistema de alerta de emergência para desastres naturais.

Por volta das 15h, os moradores receberam uma mensagem de texto alertando para o teste de demonstração do sistema Defesa Civil Alerta.

O alerta apareceu de forma destacada na tela inicial do aparelho e foi acompanhado de um aviso sonoro de sirene. "Defesa Civil: Demonstração do novo sistema de alerta de emergência no Distrito Federal. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta", diz a mensagem.

Com o envio, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, pasta responsável pela Defesa Civil, concluiu a nacionalização do sistema de alerta.

Leia Também

Não é necessário cadastro

Após a fase de implantação, a Defesa Civil passará a enviar alertas reais de desastres em áreas de risco iminente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para receber as mensagens, não é necessário fazer cadastro prévio. Os alertas serão enviados conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes 4G e 5G.

Os alertas foram divididos em Extremo e Severo. O alerta extremo é considerado pela Defesa Civil como o mais grave. Por ser considerado de urgência imediata, o alarme vai soar mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso.

A mensagem com alerta severo representa perigo esperado. Dessa forma, a população terá mais tempo para adotar as medidas de segurança que são indicadas pela Defesa Civil. Nesse caso, o sinal sonoro não irá soar no modo silencioso.

Susto

O envio do alerta foi comunicado antecipadamente pela Defesa Civil, mas surpreendeu moradores desavisados. Pelas redes sociais, usuários da internet relataram que ficaram assustados ao ouvir o sinal sonoro.

Após o envio do alerta, a Defesa Civil foi às redes sociais para esclarecer os internautas. "Recebeu o alerta aí hoje? Calma, era só um teste do #DefesaCivilAlerta! Hoje foi apenas uma demonstração", disse o órgão. 

Leia também

O Conselho de Ética da Câmara começará a julgar Eduardo Bolsonaro nesta semana
Romoaldo de Souza

O Conselho de Ética da Câmara começará a julgar Eduardo Bolsonaro nesta semana
SBT insiste mais uma vez no Aqui Agora e promove mudanças drásticas
Aqui Agora

SBT insiste mais uma vez no Aqui Agora e promove mudanças drásticas

Compartilhe

Tags