SBT insiste mais uma vez no Aqui Agora e promove mudanças drásticas

O programa Aqui Agora será exibido somente aos sábados pelo SBT. A nova mudança na atração foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Geraldo Luís, que entrou de forma inusitada no programa, é quem vai comandar a atração aos finais de semana. A direção vai continuar com o comando de Leonor Corrêa, irmã de Fausto Silva, que caiu nas graças de Rinaldi Faria, o atual superintendente de Produção e Conteúdo da emissora de Silvio Santos.

Além dessa mudança, em breve, o SBT deve anunciar Simone Queiroz no comando do tradicional Jornal do SBT, mas em um horário um pouco mais tarde, às 23h30. Será uma espécie de “Jornal da Globo” da emissora paulista.

Recentemente, o SBT resolveu diminuir o horário do Aqui Agora e apostar, mais uma vez, na reprise do remake de Marimar, Coração Indomável. É a terceira vez que a trama mexicana ganha destaque na emissora.

