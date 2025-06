Haddad tira férias em meio a impasse crítico sobre o IOF no Congresso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou nesta segunda-feira (16) um período de férias que se estenderá até o dia 22 de junho.

Sua saída ocorre em um momento de intensa articulação política e debates acalorados na Câmara dos Deputados sobre o futuro do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



Durante a ausência de Haddad, a pasta da Fazenda será comandada interinamente pelo secretário-executivo Dario Durigan.



Férias antecipadas e justificativas



As férias do ministro, inicialmente previstas para o período de 11 a 20 de julho, foram antecipadas para cumprir as regras de banco de horas do governo e para aproveitar semanas com feriados.

A alteração foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de junho e autorizada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Segundo o Ministério da Fazenda, este é um saldo remanescente do exercício de 2023.



O epicentro da crise: debate sobre o IOF



A ida de Haddad para as férias coincide com um momento-chave para o governo no Congresso: a votação da urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que visa derrubar o recente aumento do IOF.

Para que a urgência seja aprovada, são necessários 257 votos favoráveis dos 513 deputados.

A aprovação permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões, o que agiliza consideravelmente a tramitação.



O aumento do IOF foi anunciado em maio, mas após repercussão negativa, o governo recuou em parte das medidas.

