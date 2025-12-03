Jardim Botânico, passeio de catamarã e cinema brasileiro são destaques na programação do Olha! Recife
As ações, gratuitas, buscam incentivar o turismo de experiência e aproximar recifenses e visitantes da história, da cultura e das paisagens da cidade
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, promove uma nova semana de atividades dentro da programação do Olha! Recife, com opções de passeios a pé, de catamarã, de ônibus, de bicicleta e o tradicional Recife Walking Tour. As ações, gratuitas, buscam incentivar o turismo de experiência e aproximar recifenses e visitantes da história, da cultura e das paisagens da cidade. Os interessados devem se inscrever pelo site www.olharecife.com.br.
No sábado (06/12), às 9h, o roteiro Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes convida o público para conhecer a cidade a partir dos rios que a moldam. Com saída do Catamaran Tours, o passeio permite observar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e as históricas pontes que conectam o Recife.
Também no sábado (06/12), às 9h, o programa oferece o Olha! Recife de Ônibus – Jardim Botânico. No clima de férias escolares, os participantes poderão explorar os jardins temáticos do Jardim Botânico do Recife, que abriga flora representativa de diversas partes do mundo.
No domingo (07/12), às 9h, o Olha! Recife de Bike: Janelas Para o Rio propõe um pedal histórico às margens do Capibaribe, passando por antigos sobrados e palacetes que revelam diferentes períodos da arquitetura e da ocupação urbana do Recife.
Ainda no domingo (07/12), às 9h, o roteiro Olha! Recife a Pé: Bairro do Recife destaca a história da área que, de antiga vila de pescadores, se transformou no principal polo turístico e de lazer da cidade. O percurso inclui pontos como a Caixa Cultural, Marco Zero e a Rua da Moeda.
A programação segue na quarta-feira (10/12), às 14h, com o Olha! Recife a Pé: Cenários e Cinemas do Recife. Em celebração às conquistas recentes do audiovisual brasileiro, o roteiro revisita antigos cinemas de rua e locais que serviram de cenário para filmes gravados na cidade, incluindo o premiado Agente Secreto.
RECIFE WALKING TOUR
Encerrando a semana, na sexta-feira (12/12), às 9h30, acontece o tradicional Recife Walking Tour, roteiro fixo que apresenta o centro e o Recife Antigo para turistas e moradores.
Com saída da Praça do Arsenal, o passeio percorre a Rua do Bom Jesus, o Museu a Céu Aberto, a Avenida Rio Branco, pontes históricas e equipamentos culturais como o Pátio de São Pedro.
PROGRAMAÇÃO – OLHA! RECIFE
06/12 (sábado)
Olha! Recife de Catamarã – Recife e Suas Pontes
Saída: 9h | Local: Catamaran Tours
06/12 (sábado)
Olha! Recife de Ônibus - Jardim Botânico
Saída: 9h | Local: Praça do Arsenal
07/12 (domingo)
Olha! Recife de Bike - Janelas para o Rio
Saída: 9h | Local: Praça do Arsenal
07/12 (domingo)
Olha! Recife a Pé - Bairro do Recife
Saída: 9h | Local: Praça do Arsenal
10/12 (quarta)
Olha! Recife a Pé - Cenários e Cinemas do Recife
Saída: 9h | Local: Praça do Arsenal
12/12 (sexta-feira)
Recife Walking Tour
Saída: 9h30 | Local: Praça do Arsenal