Aeroporto do Recife registra segunda maior movimentação de passageiros em 2025

O volume de outubro superou o registrado em julho, outro mês tradicionalmente marcado pelo aumento no fluxo de viajantes

O Aeroporto Internacional do Recife registrou, entre janeiro e outubro de 2025, um total de 8.195.775 passageiros, consolidando outubro como o segundo mês de maior movimento do ano atrás de janeiro, ambos considerados períodos de alta estação.

O volume de outubro superou o registrado em julho, outro mês tradicionalmente marcado pelo aumento no fluxo de viajantes.

Média mensal de passageiros

Com o acumulado dos dez primeiros meses, a média mensal chega a 819.576 passageiros, o que permite projetar que o aeroporto ultrapasse 9,8 milhões de viajantes até dezembro.

Em relação a outubro do ano passado, o movimento cresceu 2,45%.Quando comparado ao período pré-pandemia, em 2019, o avanço é ainda mais expressivo, chegando a 14,59%. No acumulado de janeiro a outubro, o crescimento é de 3,01% em relação a 2024.

Já na comparação com 2019, o acumulado apresenta um aumento de 13,21%.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, avalia o resultado como positivo e destaca as expectativas para o fim do ano.

“Estamos trabalhando com a expectativa de melhorar o desempenho no Aeroporto. Tivemos uma movimentação intensa nos 10 primeiros meses, com mais de 8 milhões de passageiros. Com a chegada da alta estação, a tendência é recebermos mais turistas que vão desfrutar das nossas belezas naturais e culturais, o que vai gerar mais empregos e injetar mais dinheiro na economia local”, afirmou.

Apontamento da Azul

Um levantamento interno da Azul Linhas Aéreas também colocou o Aeroporto do Recife na liderança do ranking geral do penúltimo feriado prolongado de 2025.

O terminal é o principal hub da companhia no Nordeste e funciona como porta de entrada para alguns dos destinos mais procurados do país, como Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros e Cabo de Santo Agostinho.



