Ilha de Itamaracá sedia início de seminários para planejamento estratégico do Litoral Norte

O município da Ilha de Itamaracá sediou, nesta quinta-feira (23), o primeiro de uma série de seminários municipais voltados para o Planejamento Integrado do Território Estratégico do Litoral Norte de Pernambuco. O evento, realizado no Iate Clube local com o apoio da Condepe/Fidem, marcou o início da mobilização para a formulação de um plano que visa o desenvolvimento integrado e sustentável da região, que abrange, além de Itamaracá, os municípios de Igarassu, Paulista, Itapissuma, Olinda e Goiana.

A tarde de debates contou com ampla participação, reunindo membros da sociedade civil, representantes do poder público nas esferas municipal, estadual e federal, e líderes de órgãos privados, incluindo o Sebrae, principal parceiro técnico da iniciativa. Estiveram presentes o prefeito e o vice-prefeito da Ilha de Itamaracá, Paulo Galvão e Ailton Aguiar, e a Condepe/Fidem foi representada por seus diretores, Carlos Amorim Filho (DGMI) e Hortênsia Nunes (DPOT).

Eixos temáticos e grupos de trabalho



Após as falas institucionais, Carlos Amorim Filho apresentou os objetivos e etapas do Planejamento Estratégico. Em seguida, a programação detalhou os três eixos norteadores do seminário. David Maciel (DGMI) explorou o conceito de turismo de forma holística, considerando todos os fatores que envolvem a atividade econômica; Laura de Lavor (DGMI) abordou temas como deslizamento de barreiras, enchentes e inundações, e Rodolfo Ramirez (DGMI) focou na garantia de habitação segura, regular e integrada à infraestrutura urbana.

O momento crucial do encontro ocorreu com a divisão dos participantes em Grupos de Trabalho (GTs), um para cada eixo temático. Nesses grupos, os convidados puderam elaborar propostas, políticas e direcionamentos focados na solução de problemáticas locais e no aproveitamento das potencialidades da região. As ações propostas foram, posteriormente, apresentadas em plenária geral.

Futuro integrado

Carlos Amorim Filho enfatizou a importância da participação: “Iniciamos hoje um projeto importante que tem como objetivo transformar a região em um modelo de desenvolvimento integrado e sustentável. A proposta busca unir crescimento econômico com preservação do patrimônio natural e histórico-cultural. O Fórum nos ajuda a pensar o desenvolvimento do território de forma integrada, com foco no bem-estar da população.”

O diretor destacou que as contribuições reunidas nos seminários serão a base para a elaboração do ‘Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável dos Municípios do Litoral Norte Metropolitano e de Goiana’. "Esse projeto será construído de forma participativa, e a realização do fórum é a primeira etapa desse processo. Sem dúvidas, a tarde de hoje foi muito proveitosa, pois conseguimos reunir contribuições valiosas”, concluiu.

Representando o poder municipal, João Vitor Farias, secretário-adjunto de Planejamento e Controle Urbano, ressaltou o olhar atento do Governo do Estado para o Litoral Norte. “Esse evento participativo é essencial para integrar o debate com o Estado e as entidades. O Litoral Norte vinha há muito tempo sendo esquecido, e é fundamental abrir esse leque de oportunidades para que a população, a sociedade civil e os empresários possam integrar suas propostas e trazer argumentações”, comentou Farias.

Os seminários municipais seguirão nos meses de outubro e novembro, com as próximas etapas previstas, em ordem, para Paulista, Itapissuma, Igarassu, Olinda e Goiana.