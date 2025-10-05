fechar
Pernambuco | Notícia

Representantes do Litoral Norte se reúnem na sede da Condepe/Fidem para discutir desenvolvimento integrado

Encontro teve como objetivo auxiliar no fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado dos municípios da região

Por JC Publicado em 05/10/2025 às 19:04
Encontro reuniu municípios de Olinda, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Paulista e Itapissuma
Encontro reuniu municípios de Olinda, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Paulista e Itapissuma - Raul Holanda/Condepe/Fidem/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Representantes dos municípios de Olinda, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Paulista e Itapissuma se reuniram na última semana na Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) para discutir os desdobramentos do Planejamento Integrado do Território Estratégico do Litoral Norte (Fórum Litoral Norte).

O encontro teve como objetivo auxiliar no fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, considerando as particularidades e potencialidades de cada um dos municípios envolvidos.

Além da reunião, serão realizadas conferências para a elaboração de propostas voltadas ao incremento socioeconômico com o auxílio dos Grupos de Trabalhos (GT’s) que serão instaurados em cada seminário municipal.

Os eventos devem considerar os eixos temáticos Turismo Integral, Prevenção de Desastres Naturais e Habitabilidade Plena e temáticas como Ordenamento Territorial, Tecnologia e Inovação e Potencialidades ambientais.

Após o diagnóstico realizado nos seminários, será estabelecida uma Agenda de Desenvolvimento Territorial Integrado e Sustentável, que, por fim, vai auxiliar na implementação do Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado e Sustentável.

Durante o encontro, os representantes apresentaram suas principais demandas e dificuldades, debateram, sugeriram mudanças e tiraram dúvidas acerca da execução do plano e da realização dos seminários municipais diretamente com os servidores da Diretoria da Governança Metropolitana Interfederativa (DGMI) da Condepe/Fidem.

“Acreditamos que, por meio dessa iniciativa, será possível construir coletivamente soluções para os desafios da região, envolvendo municípios, instituições e a sociedade. O Fórum vai nos ajudar a pensar o desenvolvimento do território de forma integrada, com foco no bem-estar da população e no fortalecimento econômico e social do Litoral Norte”, destacou o diretor de Governança Metropolitana Interfederativa, Carlos Amorim Filho.

Além dos representantes municipais, estiveram presentes na reunião servidores da DGMI e membros do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Leia também

Metanol: Fiscalizações seguem em Pernambuco para coibir venda de bebidas irregulares
ALERTA

Metanol: Fiscalizações seguem em Pernambuco para coibir venda de bebidas irregulares
Metanol em bebidas: Polícia Científica detalha investigação em Pernambuco
PERÍCIAS

Metanol em bebidas: Polícia Científica detalha investigação em Pernambuco

Compartilhe

Tags