Representantes do Litoral Norte se reúnem na sede da Condepe/Fidem para discutir desenvolvimento integrado
Encontro teve como objetivo auxiliar no fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado dos municípios da região
Representantes dos municípios de Olinda, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Paulista e Itapissuma se reuniram na última semana na Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) para discutir os desdobramentos do Planejamento Integrado do Território Estratégico do Litoral Norte (Fórum Litoral Norte).
O encontro teve como objetivo auxiliar no fomento ao desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, considerando as particularidades e potencialidades de cada um dos municípios envolvidos.
Além da reunião, serão realizadas conferências para a elaboração de propostas voltadas ao incremento socioeconômico com o auxílio dos Grupos de Trabalhos (GT’s) que serão instaurados em cada seminário municipal.
Os eventos devem considerar os eixos temáticos Turismo Integral, Prevenção de Desastres Naturais e Habitabilidade Plena e temáticas como Ordenamento Territorial, Tecnologia e Inovação e Potencialidades ambientais.
Após o diagnóstico realizado nos seminários, será estabelecida uma Agenda de Desenvolvimento Territorial Integrado e Sustentável, que, por fim, vai auxiliar na implementação do Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado e Sustentável.
Durante o encontro, os representantes apresentaram suas principais demandas e dificuldades, debateram, sugeriram mudanças e tiraram dúvidas acerca da execução do plano e da realização dos seminários municipais diretamente com os servidores da Diretoria da Governança Metropolitana Interfederativa (DGMI) da Condepe/Fidem.
“Acreditamos que, por meio dessa iniciativa, será possível construir coletivamente soluções para os desafios da região, envolvendo municípios, instituições e a sociedade. O Fórum vai nos ajudar a pensar o desenvolvimento do território de forma integrada, com foco no bem-estar da população e no fortalecimento econômico e social do Litoral Norte”, destacou o diretor de Governança Metropolitana Interfederativa, Carlos Amorim Filho.
Além dos representantes municipais, estiveram presentes na reunião servidores da DGMI e membros do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).