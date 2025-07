Salgueiro: confira guia com principais pontos turísticos da cidade do sertão de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Salgueiro, uma próspera cidade no sertão de Pernambuco e um importante eixo rodoviário do estado, revela-se um destino com profundas raízes culturais e uma paisagem natural singular.

Para aqueles que buscam uma experiência autêntica, a cidade oferece uma mistura cativante de sítios arqueológicos, belezas naturais, edifícios históricos e festividades vibrantes.

Este guia, baseado em informações do município, convida você a explorar os pontos mais relevantes de Salgueiro.

Sítios arqueológicos e fósseis



A região de Salgueiro é um verdadeiro livro aberto sobre a pré-história, com sítios arqueológicos que intrigam e fascinam.



O Sítio Arqueológico do Sítio Paula, no Distrito de Conceição das Crioulas, guarda pedras com inscrições rupestres em tinta vermelha, que sugerem um roteiro para os povos primitivos que ali viveram ou transitaram.

No mesmo distrito, o Sítio Arqueológico da Pedra da Mão apresenta um bloco granítico de aproximadamente 4 metros de altura, com um grafismo rupestre em forma de mão em um abrigo natural, cercado por vegetação de caatinga arbustiva.

A Serra das Letras, lar do Sítio Arqueológico do Sítio das Letras, exibe gravuras rupestres conhecidas como Itaquatiaras.

O local também possui duas grutas, sendo que uma delas apresenta indícios de habitação por povos primitivos.

Para os curiosos de plantão, Salgueiro revela ainda fósseis de animais pré-históricos, descobertos no Caldeirão dos Ossos, em Conceição das Crioulas.

Trabalhadores que escavavam caldeirões para acumular água durante a seca encontraram diversos fósseis.

Inicialmente, a população local acreditava que os objetos de valor poderiam se transformar em ouro com o tempo.

No entanto, técnicos identificaram-nos como ossos, e pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) confirmaram serem fósseis de animais extintos há milhares de anos, incluindo

Preguiça-gigante (Megatherium)

Mastodonte (Stegomastodon waringi)

Tatu-gigante (Pampatherium)

Natureza exuberante e mirantes panorâmicos



A Serra da Onça, a apenas 9 km do centro, proporciona uma visão panorâmica da cidade de Salgueiro e da Chapada do Araripe, sendo também o local do Cruzeiro do Milênio.



A enigmática Serra das Princesas, no Distrito de Conceição das Crioulas, é notável por sua biodiversidade, abrigando cedro, barriguda, e animais silvestres como o macaco-prego e a onça-parda.

Uma formação rochosa peculiar desaparece durante a estiagem e reaparece com as chuvas, mantendo uma temperatura baixa no topo durante todo o ano.



Para os amantes da natureza e da vida selvagem, o Chapadão do Carão é uma reserva de aproximadamente 150 hectares de mata nativa (caatinga) preservada, onde se encontram árvores centenárias e animais como o tamanduá e o gato-do-mato, além de diversas aves.



E para quem busca a emoção das alturas, a Serra do Urubu é o ponto mais alto de Salgueiro, com cerca de 854 metros acima do nível do mar.

Com vegetação densa e temperatura amena, é ideal para trilhas ecológicas, trekking, caminhada e escalada.

Culinária em Salgueiro



A gastronomia de Salgueiro é um convite aos sabores regionais, com pratos como bode guisado ou assado com macaxeira, galinha de capoeira, sarapatel, munguzá salgado, baião de dois, e a doce umbuzada.

Para experimentar essa culinária, a cidade oferece diversas opções, desde o popular Bar do Bin Laden, com sua cozinha regional, até o especializado Bode Assado do Geraldo.

Para quem busca mais variedade, o China Imperial oferece culinária chinesa, japonesa e massas, enquanto o Restaurante Salgrill apresenta pratos da cozinha nacional e internacional.



Hospedagem em Salgueiro

Para a hospedagem, Salgueiro dispõe de uma gama de hotéis e pousadas.

O Salgueiro Plaza Hotel, classificado com 3 estrelas, oferece 57 apartamentos e 175 leitos.

Outras opções incluem o Hotel Imperador, com capacidade para 200 leitos, o Mustang Hotel com 75 leitos, e várias pousadas acolhedoras.

