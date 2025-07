Rota do cacau: Ilhéus atrai turistas que buscam conhecer a história e a gastronomia do fruto base do chocolate

Clique aqui e escute a matéria

Privilegiada pelas suas praias paradisíacas, o município de Ilhéus, no sul da Bahia, tem atraído turistas de outras regiões do Brasil e do mundo não somente para quem busca dias tranquilos em frente ao mar que tanto inspirou o escritor Jorge Amado. A cidade do litoral baiano vai além de suas belezas naturais e de seu charme poético e cultural. Ilhéus também é um verdadeiro convite para as descobertas e experiências gastronômicas com um dos frutos mais ricos da natureza, o cacau.

O interesse de muitas pessoas que desembarcam no Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, também tem sido de conhecer mais a respeito da história do fruto base do chocolate. Diante da procura do chamado turismo de experiência é que surgiu a chamada 'Rota do Cacau', uma oportunidade de se aventurar nas dezenas fazendas de cacau para entender o processo de plantação, cultivo, produção e comercialização dos produtos de alto refino e que derivados do cacau, que vai além do chocolate.

"Os turistas que vêm à Ilhéus tem oportunidade de ver o plantio do cacau, a colheita, passando pela secagem e, verdadeiramente, sentir o aroma do cacau in natura dentro da fazenda e conhecer como aquela fruto se transforma em chocolate, mel, licor e outras bebidas à base de polpa de cacau, além de farinha, manteiga. Ou seja, nesse turismo de experiência, as pessoas também aprendem enquanto se divertem. E, o melhor, ao final do passeio, ainda saem com o chocolate 100% natural dos nossos produtores locais", explicou Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus.

Compreendendo a necessidade de capacitação, muitos fazendeiros buscaram atender as necessidades do mercado para recepcionar os turistas. "A rota do cacau é experiência pura e vem sendo explorada de uma maneira mais profissional com as políticas públicas, principalmente após a criação da estrada do chocolate... Que são mais de 12 fazendas explorando esse turismo de maneira mais intensa. Algumas fazendas, inclusive, já realizam um trabalho de muita qualidade e profissionalismo, com a ajuda da gestão municipal", disse Maurício Tavares, secretário de Turismo de Ilhéus.

A Estrada do Chocolate surge como primeiro modelo de rota temática da Costa do Cacau, compreendendo a BA-262, no trecho que liga os municípios de Ilhéus e Uruçuca. A Estrada do Chocolate reúne propriedades rurais, assentamentos da agricultura familiar, empreendimentos que oferecem lazer e entretenimento, institutos de pesquisas e ensino e é contemplada com riquíssima mata nativa: a Floresta Atlântica.

Na Fazenda Yrerê, uma das mais procuradas do município, cerca de 30 pessoas visitam o local por dia. Através de uma visita guiada completa, com direito a provar o sabor único do cacau tirado da árvore, os visitantes descobrem a riqueza desse fruto poderoso. "A maioria das pessoas conhecem apenas o chocolate que passou por um processo industrializado, recebendo açúcares, substituição de produtos e, consequentemente, a queda da qualidade do chocolate. Mas nessa visita guiada aqui na fazenda, elas podem descobrir o sabor real do fruto base do chocolate... Experimentando diversas opções de chocolates com diferentes variações de percentual de cacau, alguns sendo feitos com até mais de 90% de cacau, o que eleva bastante a qualidade do produto. E é muito interessante ver o choque que alguns tomam ao experimentar pela primeira vez esse chocolate puro, uns gostam ou estão abertos a consumir esse tipo de produto, outros acham muito amargo. Mas isso é o que vale nesse turismo de experiência", contou Gérson Marques, proprietário da Fazenda Yrerê.

Já na Colina Benevides, que já foi premiada internacionalmente no Academy of Chocolate, em Londres e nos Estados Unidos, além de todo conhecimento da história e da cultura do cacau, os visitantes têm uma experiência gastronômica inesquecível. Com um menu exclusivo e combinações ousadas, o restaurante localizado na fazenda oferece almoço executivo mediante reserva. Uma das escolhas mais pedidas do cardápio são: de entrada, salada da horta com cacau verde; no prato principal, o filé mignon ao molho de chocolate; e de sobremesa não pode faltar a cocada de forno com sorvete de tapioca e melaço de cacau. "Além do nosso almoço especial, também oferecemos os chocolates que produzimos e que é a marca registrada da Colina Benevides. Temos chocolate com jaca, cupuaçu, jaboticaba... Então, as pessoas ficam impressionadas com a inovação de poder sentir o chocolate e o sabor da fruta que muitas vezes elas nunca provaram", revelou Yakenne Laiza, gerente da Colina Benevides.

Uma das experiências mais completas da rota do cacau, a Fábrica Mendoá Chocolates, localizada na Fazenda Riachuelo, oferece ao turista uma imersão de todo o processo do chamado Tree to Bar (da Árvore para Barra, numa tradução livre), ou seja, colocando o pé na mata para conhecer os cacauzeiros, passando pela fábrica para conhecer os maquinários de alta tecnologia que ajuda no manuseio do cacau, até a transformação em barras de chocolate que podem ser deliciadas na loja da própria fazenda.

"Buscamos oferecer uma visita guiada acolhedora e humanizada, com um roteiro rico em conhecimento e curiosidades sobre cada etapa no processo do cacau. Sempre que recebemos uma nova turma é uma experiência enriquecedora para que nos visita e para nós, pois além da qualidade dos nossos chocolates, também procuramos oferecer esse atendimento inesquecível", frisou Aila Costa, coordenadora de qualidade da Mendoá.

