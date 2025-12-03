fechar
Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025: veja data, horário, onde assistir e jogos das equipes brasileiras

Competição será realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, com oito equipes e ingressos a partir de R$ 40; confira detalhes do torneio.

Por Thiago Seabra Publicado em 03/12/2025 às 10:42
Imagem do confronto entre Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina - Bruno Cunha

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 será disputado em São Paulo entre os dias 9 e 14 de dezembro, reunindo oito equipes de diferentes continentes.

A competição marca o retorno do torneio ao Brasil após 31 anos e ocorre na Mercado Livre Arena Pacaembu. A venda de ingressos (a partir de R$ 40 reais) já está aberta ao público.

A capital paulista volta a receber o principal torneio de clubes do vôlei feminino desde as edições de 1991 e 1994.

O ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu será novamente o palco da disputa, que contará com representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte.

Onde assistir o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino?

O torneio, que terá a participação de duas equipes brasileiras, terá transmissão ao vivo pela CazeTV, de graça no YouTube, e na VBTV, streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei que exibe jogos de diversas ligas de vôlei.

Quem são as representantes do Brasil no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino?

O Brasil será representado por duas equipes: o Osasco, campeão da Superliga Feminina 2024/25, e o Praia Clube, vencedor do último Sul-Americano.

O Conegliano, da Itália, chega à disputa em busca de seu quarto título e do bicampeonato consecutivo.

Caso conquiste o troféu, a equipe italiana igualará o VakfBank, da Turquia, como maior vencedor da história da competição.

Equipes confirmadas no Mundial 2025

  • Praia Clube – campeão sul-americano
  • Osasco – representante do país-sede
  • Alianza Lima (Peru) – vice-campeão sul-americano
  • Conegliano (Itália) – campeão europeu
  • Scandicci (Itália) – vice-campeão europeu
  • Zhetysu (Cazaquistão) – campeão asiático
  • Zamalek (Egito) – campeão africano
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos) – convidado

Veja os grupos do Mundial 2025

  • Grupo A: Osasco (BRA), Zhetysu (KAZ), Scandicci (ITA) e Alianza Lima (PER)
  • Grupo B: Conegliano (ITA), Praia Clube (BRA), Zamalek (EGY) e Orlando Valkyries (USA)

Calendário de jogos

Terça-feira - 9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

Quarta-feira - 10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

Quinta-feira - 11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
    13h30: Conegliano x Praia Clube
    17h: Scandicci x Alianza
    20h30: Osasco x Zhetysu

Sexta-feira - 13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

Sábado - 14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

FLUMINENSE 3 X 2 OSASCO | MELHORES MOMENTOS

