Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025: veja data, horário, onde assistir e jogos das equipes brasileiras
Competição será realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, com oito equipes e ingressos a partir de R$ 40; confira detalhes do torneio.
O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 será disputado em São Paulo entre os dias 9 e 14 de dezembro, reunindo oito equipes de diferentes continentes.
A competição marca o retorno do torneio ao Brasil após 31 anos e ocorre na Mercado Livre Arena Pacaembu. A venda de ingressos (a partir de R$ 40 reais) já está aberta ao público.
A capital paulista volta a receber o principal torneio de clubes do vôlei feminino desde as edições de 1991 e 1994.
O ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu será novamente o palco da disputa, que contará com representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte.
Onde assistir o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino?
O torneio, que terá a participação de duas equipes brasileiras, terá transmissão ao vivo pela CazeTV, de graça no YouTube, e na VBTV, streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei que exibe jogos de diversas ligas de vôlei.
Quem são as representantes do Brasil no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino?
O Brasil será representado por duas equipes: o Osasco, campeão da Superliga Feminina 2024/25, e o Praia Clube, vencedor do último Sul-Americano.
O Conegliano, da Itália, chega à disputa em busca de seu quarto título e do bicampeonato consecutivo.
Caso conquiste o troféu, a equipe italiana igualará o VakfBank, da Turquia, como maior vencedor da história da competição.
Equipes confirmadas no Mundial 2025
- Praia Clube – campeão sul-americano
- Osasco – representante do país-sede
- Alianza Lima (Peru) – vice-campeão sul-americano
- Conegliano (Itália) – campeão europeu
- Scandicci (Itália) – vice-campeão europeu
- Zhetysu (Cazaquistão) – campeão asiático
- Zamalek (Egito) – campeão africano
- Orlando Valkyries (Estados Unidos) – convidado
Veja os grupos do Mundial 2025
- Grupo A: Osasco (BRA), Zhetysu (KAZ), Scandicci (ITA) e Alianza Lima (PER)
- Grupo B: Conegliano (ITA), Praia Clube (BRA), Zamalek (EGY) e Orlando Valkyries (USA)
Calendário de jogos
Terça-feira - 9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
Quarta-feira - 10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
Quinta-feira - 11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
13h30: Conegliano x Praia Clube
17h: Scandicci x Alianza
20h30: Osasco x Zhetysu
Sexta-feira - 13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
Sábado - 14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
