Tabela de Classificação da Superliga Feminina atualizada: confira próximos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Osasco, Minas e Flamengo venceram todas as suas partidas disputadas na competição, mas time paulista leva preferência por ter atuado em mais ocasiões

Clique aqui e escute a matéria

A Superliga Feminina 2025/26 segue em ritmo intenso, e as primeiras rodadas começam a desenhar o cenário das equipes que brigarão pelas primeiras posições e também daquelas que lutam para se afastar da zona inferior da tabela.

O líder da competição é o Osasco, que vive início de temporada impecável. Com 6 vitórias em 6 jogos, a equipe exibe consistência ofensiva e variações táticas que têm dificultado a vida dos adversários. O saldo de sets 18:4 mostra o domínio do elenco até aqui.

Também invicto, o Minas aparece logo atrás, com 5 vitórias em 5 partidas. O Flamengo venceu todas as suas quatro partidas até agora e ocupa a terceira colocação, sem perder sequer um set.

Na parte de baixo da tabela, o Tijuca sofre com desajustes no entrosamento e baixo aproveitamento no ataque e ainda não conquistou nenhuma vitória na competição.

O Sorocaba fecha a classificação com cinco derrotas e sofre com instabilidade durante as partidas. A equipe conquistou apenas um ponto na Superliga.

Classificação da Superliga Feminina

Osasco — 6 PJ, 6 V, 0 D, sets 18:4, 17 pts Minas — 5 PJ, 5 V, 0 D, sets 15:4, 14 pts Sesc RJ Flamengo — 4 PJ, 4 V, 0 D, sets 12:0, 12 pts Fluminense — 5 PJ, 4 V, 1 D, sets 13:8, 10 pts Praia Clube — 6 PJ, 3 V, 3 D, sets 10:11, 9 pts Vôlei Bauru — 5 PJ, 3 V, 2 D, sets 9:9, 8 pts Unilife Maringá — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 10:11, 6 pts Barueri — 6 PJ, 1 V, 5 D, sets 9:16, 6 pts Batavo Mackenzie — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 7:11, 5 pts Brasília Vôlei — 5 PJ, 1 V, 4 D, sets 7:14, 3 pts Tijuca — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 2 pts Renasce Vôlei Sorocaba — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 1 pt

Próximos jogos da Superliga Feminina