Tabela de Classificação da Superliga Feminina atualizada: confira próximos jogos
Osasco, Minas e Flamengo venceram todas as suas partidas disputadas na competição, mas time paulista leva preferência por ter atuado em mais ocasiões
A Superliga Feminina 2025/26 segue em ritmo intenso, e as primeiras rodadas começam a desenhar o cenário das equipes que brigarão pelas primeiras posições e também daquelas que lutam para se afastar da zona inferior da tabela.
O líder da competição é o Osasco, que vive início de temporada impecável. Com 6 vitórias em 6 jogos, a equipe exibe consistência ofensiva e variações táticas que têm dificultado a vida dos adversários. O saldo de sets 18:4 mostra o domínio do elenco até aqui.
Também invicto, o Minas aparece logo atrás, com 5 vitórias em 5 partidas. O Flamengo venceu todas as suas quatro partidas até agora e ocupa a terceira colocação, sem perder sequer um set.
Na parte de baixo da tabela, o Tijuca sofre com desajustes no entrosamento e baixo aproveitamento no ataque e ainda não conquistou nenhuma vitória na competição.
O Sorocaba fecha a classificação com cinco derrotas e sofre com instabilidade durante as partidas. A equipe conquistou apenas um ponto na Superliga.
Classificação da Superliga Feminina
- Osasco — 6 PJ, 6 V, 0 D, sets 18:4, 17 pts
- Minas — 5 PJ, 5 V, 0 D, sets 15:4, 14 pts
- Sesc RJ Flamengo — 4 PJ, 4 V, 0 D, sets 12:0, 12 pts
- Fluminense — 5 PJ, 4 V, 1 D, sets 13:8, 10 pts
- Praia Clube — 6 PJ, 3 V, 3 D, sets 10:11, 9 pts
- Vôlei Bauru — 5 PJ, 3 V, 2 D, sets 9:9, 8 pts
- Unilife Maringá — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 10:11, 6 pts
- Barueri — 6 PJ, 1 V, 5 D, sets 9:16, 6 pts
- Batavo Mackenzie — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 7:11, 5 pts
- Brasília Vôlei — 5 PJ, 1 V, 4 D, sets 7:14, 3 pts
- Tijuca — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 2 pts
- Renasce Vôlei Sorocaba — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 1 pt
Próximos jogos da Superliga Feminina
- Terça-feira (18/11) - Brasília x Minas (18h30)
- Terça-feira (18/11) - Mackenzie x Fluminense (19h00)
- Terça-feira (18/11) - Maringá x SESC Flamengo (21h30)
- Quarta-feira (19/11) - Renasce Sorocaba x Praia Clube (18h30)
- Sexta-feira (21/11) - Vôlei Bauru x Tijuca (18h30)