Volei | Notícia

Tabela de Classificação da Superliga Feminina atualizada: confira próximos jogos

Osasco, Minas e Flamengo venceram todas as suas partidas disputadas na competição, mas time paulista leva preferência por ter atuado em mais ocasiões

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/11/2025 às 16:06
Imagem de jogadoras do Osasco na Superliga
Imagem de jogadoras do Osasco na Superliga - Reprodução/ Osasco

A Superliga Feminina 2025/26 segue em ritmo intenso, e as primeiras rodadas começam a desenhar o cenário das equipes que brigarão pelas primeiras posições e também daquelas que lutam para se afastar da zona inferior da tabela.

O líder da competição é o Osasco, que vive início de temporada impecável. Com 6 vitórias em 6 jogos, a equipe exibe consistência ofensiva e variações táticas que têm dificultado a vida dos adversários. O saldo de sets 18:4 mostra o domínio do elenco até aqui.

Também invicto, o Minas aparece logo atrás, com 5 vitórias em 5 partidas. O Flamengo venceu todas as suas quatro partidas até agora e ocupa a terceira colocação, sem perder sequer um set.

Na parte de baixo da tabela, o Tijuca sofre com desajustes no entrosamento e baixo aproveitamento no ataque e ainda não conquistou nenhuma vitória na competição.

O Sorocaba fecha a classificação com cinco derrotas e sofre com instabilidade durante as partidas. A equipe conquistou apenas um ponto na Superliga.

Classificação da Superliga Feminina

  1. Osasco — 6 PJ, 6 V, 0 D, sets 18:4, 17 pts
  2. Minas — 5 PJ, 5 V, 0 D, sets 15:4, 14 pts
  3. Sesc RJ Flamengo — 4 PJ, 4 V, 0 D, sets 12:0, 12 pts
  4. Fluminense — 5 PJ, 4 V, 1 D, sets 13:8, 10 pts
  5. Praia Clube — 6 PJ, 3 V, 3 D, sets 10:11, 9 pts
  6. Vôlei Bauru — 5 PJ, 3 V, 2 D, sets 9:9, 8 pts
  7. Unilife Maringá — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 10:11, 6 pts
  8. Barueri — 6 PJ, 1 V, 5 D, sets 9:16, 6 pts
  9. Batavo Mackenzie — 5 PJ, 2 V, 3 D, sets 7:11, 5 pts
  10. Brasília Vôlei — 5 PJ, 1 V, 4 D, sets 7:14, 3 pts
  11. Tijuca — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 2 pts
  12. Renasce Vôlei Sorocaba — 5 PJ, 0 V, 5 D, sets 4:15, 1 pt

Próximos jogos da Superliga Feminina

  • Terça-feira (18/11) - Brasília x Minas (18h30)
  • Terça-feira (18/11) - Mackenzie x Fluminense (19h00)
  • Terça-feira (18/11) - Maringá x SESC Flamengo (21h30)
  • Quarta-feira (19/11) - Renasce Sorocaba x Praia Clube (18h30)
  • Sexta-feira (21/11) - Vôlei Bauru x Tijuca (18h30)

