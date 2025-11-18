Ingressos final Copa Sul-Americana: Esgotados? Saiba se ainda é possível comprar
Atlético-MG e Lanús se enfrentarão no próximo sábado (22), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Torcida do Galo comparecerá em peso
A torcida do Atlético-MG está empolgada para a grande decisão da Copa Sul-Americana. No próximo sábado (22), o Galo enfrenta o Lanús, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
O Galo busca seu primeiro título da Sul-Americana. A equipe venceu um título internacional pela última vez há 12 anos, quando venceu a Libertadores.
Por outro lado, o Lanús se juntar ao seleto grupo de clubes bicampeões da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a competição em 2013 e foi vice-campeão em 2020.
Ainda há ingressos disponíveis para a final da Sul-Americana?
A Conmebol disponibilizou um novo lote de ingressos na última sexta-feira (14), após o primeiro lote ter sido rapidamente esgotado pelas duas torcidas.
A torcida do Atlético-MG possui a preferência de compra para os setores localizados próximos ao gol do lado esquerdo do estádio.
Os ingressos mais baratos custam aproximadamente R$ 483, enquanto os mais caros custam valores superiores a R$ 1.000.
Setores preferenciais para a torcida do Atlético-MG
- Categoria 1 – Preferencia E2 — R$ 1.075,50
- Categoria 2 – Platea A — R$ 699,20
- Categoria 2 – Platea B — R$ 699,20
- Categoria 3 – Gradería Norte — R$ 483,80
Setores preferenciais para a torcida do Lanús
- Categoria 1 – Preferencia A1 — R$ 1.075,50
- Categoria 1 – Preferencia A2 — R$ 1.075,50
- Categoria 1 – Preferencia B3 — R$ 1.075,50
- Categoria 2 – Platea D — R$ 699,20
- Categoria 3 – Gradería Sur — R$ 483,80
Setores neutros
- Categoria 1 – Preferencia B3 — R$ 1.075,50
- Categoria 1 – Preferencia D3 — R$ 1.075,50