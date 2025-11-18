fechar
Futebol | Notícia

Ingressos final Copa Sul-Americana: Esgotados? Saiba se ainda é possível comprar

Atlético-MG e Lanús se enfrentarão no próximo sábado (22), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Torcida do Galo comparecerá em peso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/11/2025 às 15:33
Estádio Defensores del Chaco, em Assunção
Estádio Defensores del Chaco, em Assunção - Reprodução/ Libertadores

A torcida do Atlético-MG está empolgada para a grande decisão da Copa Sul-Americana. No próximo sábado (22), o Galo enfrenta o Lanús, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Galo busca seu primeiro título da Sul-Americana. A equipe venceu um título internacional pela última vez há 12 anos, quando venceu a Libertadores.

Por outro lado, o Lanús se juntar ao seleto grupo de clubes bicampeões da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a competição em 2013 e foi vice-campeão em 2020.

Ainda há ingressos disponíveis para a final da Sul-Americana?

A Conmebol disponibilizou um novo lote de ingressos na última sexta-feira (14), após o primeiro lote ter sido rapidamente esgotado pelas duas torcidas.

A torcida do Atlético-MG possui a preferência de compra para os setores localizados próximos ao gol do lado esquerdo do estádio.

Os ingressos mais baratos custam aproximadamente R$ 483, enquanto os mais caros custam valores superiores a R$ 1.000.

Setores preferenciais para a torcida do Atlético-MG

  • Categoria 1 – Preferencia E2 — R$ 1.075,50
  • Categoria 2 – Platea A — R$ 699,20
  • Categoria 2 – Platea B — R$ 699,20
  • Categoria 3 – Gradería Norte — R$ 483,80

Setores preferenciais para a torcida do Lanús

  • Categoria 1 – Preferencia A1 — R$ 1.075,50
  • Categoria 1 – Preferencia A2 — R$ 1.075,50
  • Categoria 1 – Preferencia B3 — R$ 1.075,50
  • Categoria 2 – Platea D — R$ 699,20
  • Categoria 3 – Gradería Sur — R$ 483,80

Setores neutros

  • Categoria 1 – Preferencia B3 — R$ 1.075,50
  • Categoria 1 – Preferencia D3 — R$ 1.075,50

