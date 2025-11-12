fechar
Sport | Notícia

Atlético-MG e Sport empatam na ida das quartas da Copa do Brasil Sub-20

Jogo de volta será disputado na próxima terça-feira (17), na Ilha do Retiro. Rubro-Negro joga por vitória simples para garantir a vaga na semifinal

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/11/2025 às 17:05
Jogadores do Sport Sub-20
Jogadores do Sport Sub-20 - Reprodução/ Sport

Atlético-MG e Sport ficaram no empate na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, disputada nesta quarta-feira (12), no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte.

O confronto terminou com o placar de 1 a 1, em um duelo equilibrado, de boas chances e marcado por uma grave lesão de David Kauã, meia do Atlético-MG, e uma expulsão do lado rubro-negro.

Detalhes do jogo

O primeiro tempo começou com domínio do Atlético-MG, que criou as principais oportunidades. Logo no início, Breno recebeu na área e finalizou forte, mas Pedro Cobra fez grande defesa. Pouco depois, David Kauã apareceu pela direita e obrigou Davi, goleiro do Sport, a espalmar para escanteio.

Mesmo sob pressão, o Sport abriu o placar com um belo gol de Micael. Após boa jogada pelo meio, Lipão recebeu na área, dominou e ajeitou para o companheiro, que bateu colocado no canto esquerdo, sem chances para o goleiro atleticano.

O empate do Galo veio no segundo tempo. Em cruzamento preciso de Lucas Souza, Louback subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme para o fundo das redes, igualando o marcador.

A partir daí, o Atlético-MG cresceu na partida e quase virou com Mosquito, que entrou na etapa final e exigiu grande defesa de Davi após chute forte da entrada da área.

O jogo, no entanto, foi marcado por momentos de tensão. David Kauã sofreu uma lesão séria no braço direito, deixando o campo de ambulância e já imobilizado. Pouco depois, o Sport teve o atletaSamuel Pires expulso após receber o segundo cartão amarelo, o que deixou o time pernambucano com um a menos nos minutos finais.

Mesmo pressionando e criando chances, o Atlético-MG não conseguiu a virada. O empate deixa tudo em aberto para o confronto decisivo.

O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira (18), na Ilha do Retiro, no Recife. O Sport joga por uma vitória simples para avançar às semifinais, enquanto o Atlético-MG precisa vencer fora de casa. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Escalações

Atlético-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Lucas Santana, Samuel e Alexis Vargas (Índio); Igor Toledo (Pascini), Cisse e David Kauã (Mosquito); Lucas Souza (Luis Gustavo), Murillo (Gabriel Veneno) e João Marcelo. Técnico: Leandro Zago.

Sport: Davi; Augusto Pucci, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha (Cauã Wendel); Bruce Alves, Dedé (Lázaro) e Luiz Henrique (Samuel Pires); Breno (Rafael de Jesus), Micael (João Henrique) e Lipão (Arthur Maron). Técnico: Raphael Bahia.

