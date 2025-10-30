Barueri x Bauru: veja onde assistir ao vivo o clássico pela Superliga Feminina de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (31/10), às 18h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Superliga Feminina

Nesta sexta-feira (31/10), os fãs de vôlei tem rivalidade paulista pela 3ª rodada da Superliga Feminina: Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru jogam às 18h30 (horário de Brasília).

A partida acontece no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, e marca o reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2025, vencida pelo Bauru.

Classificação geral da Superliga Feminina

O time mandante busca reagir após um início difícil. As jogadores treinadas por José Roberto Guimarães ainda não venceran na competição, somam um ponto e estão na 10ª posição.

Leia Também Tabela da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira classificação geral em tempo real

Do outro lado, a equipe visitante chega embalada para o confronto. Isso porque lidera o torneio com duas vitórias em dois jogos: 3 a 1 sobre o Sorocaba e 3 a 0 diante do Mackenzie.

Atacante do Bauru em jogo pela Superliga Feminina - Felipe Wiira/Sesi-SP

Onde assistir Barueri x Bauru ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do SporTV 2, com retransmissão do sinal no Globoplay, e pela VBTV, canal oficial da Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World, em inglês).

Ficha técnica – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru: