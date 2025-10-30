Barueri x Bauru: veja onde assistir ao vivo o clássico pela Superliga Feminina de Vôlei
Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (31/10), às 18h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Superliga Feminina
Nesta sexta-feira (31/10), os fãs de vôlei tem rivalidade paulista pela 3ª rodada da Superliga Feminina: Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru jogam às 18h30 (horário de Brasília).
A partida acontece no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, e marca o reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2025, vencida pelo Bauru.
Classificação geral da Superliga Feminina
O time mandante busca reagir após um início difícil. As jogadores treinadas por José Roberto Guimarães ainda não venceran na competição, somam um ponto e estão na 10ª posição.
Do outro lado, a equipe visitante chega embalada para o confronto. Isso porque lidera o torneio com duas vitórias em dois jogos: 3 a 1 sobre o Sorocaba e 3 a 0 diante do Mackenzie.
Onde assistir Barueri x Bauru ao vivo?
A partida tem transmissão ao vivo do SporTV 2, com retransmissão do sinal no Globoplay, e pela VBTV, canal oficial da Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World, em inglês).
Ficha técnica – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru:
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 3ª rodada.
- Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025.
- Hora: 18h30 (horário de Brasília).
- Local: Ginásio Antônio Prado Júnior – São Paulo (SP).
- Transmissão: SporTV2 e VBTV.