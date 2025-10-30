fechar
Volei | Notícia

Barueri x Bauru: veja onde assistir ao vivo o clássico pela Superliga Feminina de Vôlei

Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (31/10), às 18h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Superliga Feminina

Por Robert Sarmento Publicado em 30/10/2025 às 15:25
Jogadores do Bauru se cumprimentam após ponto
Jogadores do Bauru se cumprimentam após ponto - Felipe Wiira/Sesi

Nesta sexta-feira (31/10), os fãs de vôlei tem rivalidade paulista pela 3ª rodada da Superliga Feminina: Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru jogam às 18h30 (horário de Brasília).

A partida acontece no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, e marca o reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2025, vencida pelo Bauru.

Classificação geral da Superliga Feminina

O time mandante busca reagir após um início difícil. As jogadores treinadas por José Roberto Guimarães ainda não venceran na competição, somam um ponto e estão na 10ª posição.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Do outro lado, a equipe visitante chega embalada para o confronto. Isso porque lidera o torneio com duas vitórias em dois jogos: 3 a 1 sobre o Sorocaba e 3 a 0 diante do Mackenzie.

Felipe Wiira/Sesi-SP
Atacante do Bauru em jogo pela Superliga Feminina - Felipe Wiira/Sesi-SP

Onde assistir Barueri x Bauru ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do SporTV 2, com retransmissão do sinal no Globoplay, e pela VBTV, canal oficial da Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World, em inglês).

Ficha técnica – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru:

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 3ª rodada.
  • Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025.
  • Hora: 18h30 (horário de Brasília).
  • Local: Ginásio Antônio Prado Júnior – São Paulo (SP).
  • Transmissão: SporTV2 e VBTV.

Leia também

Gerdau Minas x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário
Vôlei Feminino

Gerdau Minas x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário
Brasília x Osasco: onde assistir à Superliga Feminina ao vivo e horário
Vôlei Feminino

Brasília x Osasco: onde assistir à Superliga Feminina ao vivo e horário

Compartilhe

Tags