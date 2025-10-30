fechar
Volei | Notícia

Terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

A Superliga Feminina 2025 segue a todo vapor, e ao longo desta quinta-feira (30) teremos diversos jogos importantíssimos para a tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 13:07
Imagem de jogo do SESC Flamengo
Imagem de jogo do SESC Flamengo - Divulgação

A Superliga Feminina de Vôlei 2025 segue pegando fogo e chega à sua terceira rodada a partir desta quinta-feira (30).

No momento, o Sesi Vôlei Bauru lidera a competição com 6 pontos conquistados em duas vitórias, e entra em quadra de olho na manutenção da ponta da tabela.

Ao longo da noite desta quinta-feira (30), serão realizados três confrontos decisivos para a sequência do torneio. Já na sexta-feira (31), acontecem as últimas três partidas, que encerram a terceira rodada da Superliga.

Veja onde assistir aos jogos ao vivo

30/10 (quinta-feira)

  • 18h30 – Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba - Sportv, GE TV e VBTV
  • 18h30 – Sancor Vôlei Maringá x Tijuca Tênis Clube – VBTV
  • 21h – Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde – Sportv e VBTV

31/10 (sexta-feira)

  • 18h30 – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru - Sportv e VBTV
  • 18h30 – Gerdau Minas x Fluminense - VBTV
  • 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube - Sportv e VBTV

Superliga Feminina

A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 acontece de outubro de 2025 a maio de 2026, reunindo 12 equipes. Na primeira fase, os times jogam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.

O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e a final está marcada para 3 de maio.

O Osasco é o atual campeão, quebrando a sequência de títulos de Minas e Praia Clube, enquanto o Rio de Janeiro segue como o maior vencedor, com 12 troféus.

Leia também

Minas x Joinville na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário
Vôlei

Minas x Joinville na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário
Sada Cruzeiro x Sesi na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário
Vôlei

Sada Cruzeiro x Sesi na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário

Compartilhe

Tags