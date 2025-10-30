Terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Superliga Feminina 2025 segue a todo vapor, e ao longo desta quinta-feira (30) teremos diversos jogos importantíssimos para a tabela.

A Superliga Feminina de Vôlei 2025 segue pegando fogo e chega à sua terceira rodada a partir desta quinta-feira (30).

No momento, o Sesi Vôlei Bauru lidera a competição com 6 pontos conquistados em duas vitórias, e entra em quadra de olho na manutenção da ponta da tabela.

Ao longo da noite desta quinta-feira (30), serão realizados três confrontos decisivos para a sequência do torneio. Já na sexta-feira (31), acontecem as últimas três partidas, que encerram a terceira rodada da Superliga.

Veja onde assistir aos jogos ao vivo

30/10 (quinta-feira)

18h30 – Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba - Sportv, GE TV e VBTV

- Sportv, GE TV e VBTV 18h30 – Sancor Vôlei Maringá x Tijuca Tênis Clube – VBTV

– VBTV 21h – Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde – Sportv e VBTV

31/10 (sexta-feira)

18h30 – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru - Sportv e VBTV

- Sportv e VBTV 18h30 – Gerdau Minas x Fluminense - VBTV

- VBTV 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube - Sportv e VBTV

Superliga Feminina

A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 acontece de outubro de 2025 a maio de 2026, reunindo 12 equipes. Na primeira fase, os times jogam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.

O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e a final está marcada para 3 de maio.

O Osasco é o atual campeão, quebrando a sequência de títulos de Minas e Praia Clube, enquanto o Rio de Janeiro segue como o maior vencedor, com 12 troféus.