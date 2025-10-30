Terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
A Superliga Feminina 2025 segue a todo vapor, e ao longo desta quinta-feira (30) teremos diversos jogos importantíssimos para a tabela.
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Superliga Feminina de Vôlei 2025 segue pegando fogo e chega à sua terceira rodada a partir desta quinta-feira (30).
No momento, o Sesi Vôlei Bauru lidera a competição com 6 pontos conquistados em duas vitórias, e entra em quadra de olho na manutenção da ponta da tabela.
Ao longo da noite desta quinta-feira (30), serão realizados três confrontos decisivos para a sequência do torneio. Já na sexta-feira (31), acontecem as últimas três partidas, que encerram a terceira rodada da Superliga.
Veja onde assistir aos jogos ao vivo
30/10 (quinta-feira)
- 18h30 – Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba - Sportv, GE TV e VBTV
- 18h30 – Sancor Vôlei Maringá x Tijuca Tênis Clube – VBTV
- 21h – Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde – Sportv e VBTV
31/10 (sexta-feira)
- 18h30 – Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru - Sportv e VBTV
- 18h30 – Gerdau Minas x Fluminense - VBTV
- 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube - Sportv e VBTV
Superliga Feminina
A Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 acontece de outubro de 2025 a maio de 2026, reunindo 12 equipes. Na primeira fase, os times jogam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.
O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e a final está marcada para 3 de maio.
O Osasco é o atual campeão, quebrando a sequência de títulos de Minas e Praia Clube, enquanto o Rio de Janeiro segue como o maior vencedor, com 12 troféus.