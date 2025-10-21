Transmissão Minas x Mackenzie ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Gerdau Minas chega favorito com reforços de peso, enquanto o Batavo Mackenzie busca surpreender na segunda temporada da Superliga.
Vai começar a Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. E já na primeira rodada, tem dérbi belorizontino. Nesta terça-feira (21), Gerdau Minas e Batavo Mackenzie se enfrentam na Arena UniBH. A partica começa às 21h no horário de Brasília.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Minas e Mackenzie não contará com transmissão ao vivo, online e gratuita — a única opção oficial para acompanhar o jogo pela internet será o Globoplay (transmissão por assinatura).
A partida também será exibida na TV por assinatura pelo SporTV2.
Como assistir pelo Globoplay — passo a passo
- Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app Globoplay no seu celular, tablet ou smart TV.
- Clique em “Entrar” (ou “Assinar”, se você ainda não tiver cadastro).
- Crie uma conta com seu e-mail e senha ou faça login usando Google/Apple, se preferir.
- Escolha o plano que inclui canais ao vivo / SporTV (se necessário) e efetue o pagamento conforme as opções disponíveis.
- Após a confirmação da assinatura, volte ao menu e selecione “Ao Vivo” ou procure por SporTV2 / evento esportivo na busca do Globoplay.
- Clique na transmissão e acompanhe o jogo em tempo real pelo navegador ou pelo aplicativo em seu dispositivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Gerdau Minas x Batavo Mackenzie
- Superliga Feminina 2025/26 – 1ª rodada
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte-MG
- Data: terça-feira, 21/10, às 21h
- Transmissão ao vivo: SporTV2 e VBTV