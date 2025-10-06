São José x Vôlei Renata: horário e onde assistir ao vivo à semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Viapol São José busca surpreender o favorito Vôlei Renata, que liderou a fase classificatória, em duelo equilibrado pelas semifinais do Paulista.

O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 promete ser uma disputa acirrada entre duas equipes de alto nível.

O primeiro jogo da série será realizado nesta terça-feira (07), às 18h30, na Farmaconde Arena, em São José dos Campos.

Como chegam as equipes?

Viapol Vôlei São José

A equipe joseense garantiu sua vaga nas semifinais após uma campanha sólida na fase classificatória. Com um elenco competitivo e motivado, busca surpreender o favorito Vôlei Renata e avançar para a final do estadual.

Vôlei Renata

O time campineiro terminou a fase classificatória na liderança, demonstrando consistência e força ao longo da competição. Com um elenco experiente, o Vôlei Renata entra como favorito para conquistar uma vaga na final.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata terá transmissão ao vivo pelo SporTV2. Os fãs de vôlei poderão acompanhar as emoções da semifinal do Campeonato Paulista diretamente da tela de casa.]

Ficha de Jogo