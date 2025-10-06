São José x Vôlei Renata: horário e onde assistir ao vivo à semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei
Viapol São José busca surpreender o favorito Vôlei Renata, que liderou a fase classificatória, em duelo equilibrado pelas semifinais do Paulista.
O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 promete ser uma disputa acirrada entre duas equipes de alto nível.
O primeiro jogo da série será realizado nesta terça-feira (07), às 18h30, na Farmaconde Arena, em São José dos Campos.
Como chegam as equipes?
Viapol Vôlei São José
A equipe joseense garantiu sua vaga nas semifinais após uma campanha sólida na fase classificatória. Com um elenco competitivo e motivado, busca surpreender o favorito Vôlei Renata e avançar para a final do estadual.
Vôlei Renata
O time campineiro terminou a fase classificatória na liderança, demonstrando consistência e força ao longo da competição. Com um elenco experiente, o Vôlei Renata entra como favorito para conquistar uma vaga na final.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata terá transmissão ao vivo pelo SporTV2. Os fãs de vôlei poderão acompanhar as emoções da semifinal do Campeonato Paulista diretamente da tela de casa.]
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de Jogo
- Confronto: Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata
- Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 – Semifinal
- Data do jogo de ida: Terça-feira, 07/10/2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Farmaconde Arena, São José dos Campos (SP)
- Transmissão ao vivo: SporTV2