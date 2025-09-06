Resultado Brasil x Itália no Mundial de Vôlei Feminino: placar parcial e atualização em tempo real
Seleção brasileira tem jogo duro contra a Itália pela semifinal do Mundial; confronto define vaga na decisão contra a Turquia, que superou o Japão
O Brasil está em quadra neste sábado (6) pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025. Em jogo equilibrado contra a Itália, as equipes dividem os dois primeiros sets: vitória brasileira no primeiro (25/22) e reação italiana no segundo (25/22). O terceiro set está em andamento.
Placar parcial:
- 1º set - Brasil 25x22 Itália
- 2º set - Brasil 22x25 Itália
- 3 set - em andamento
A partida define quem avança à grande final contra a Turquia, que eliminou o Japão por 3 sets a 1 mais cedo. O perdedor do confronto entre Brasil e Itália ainda terá a disputa pela medalha de bronze, marcada para este domingo (7), às 5h30 (de Brasília).
Caminho do Brasil até a semifinal
- 22/08 – Brasil 3x0 Grécia
- 24/08 – Brasil 3x2 França
- 26/08 – Brasil 3x0 Porto Rico
- 31/08 – Brasil 3x1 República Dominicana
- 04/09 – Brasil 3x0 França
- 06/09 – Semifinal: Brasil x Itália (em andamento)
Programação decisiva do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Domingo, 7 de setembro
- 5h30 – Disputa do bronze (perdedor da semifinal Brasil x Itália x Japão)
- 9h30 – Final (vencedor da semifinal Brasil x Itália x Turquia)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir ao vivo
Todos os jogos do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025 têm transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.