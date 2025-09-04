fechar
Volei | Notícia

Brasil x Itália no Mundial de vôlei feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário

A Seleção Brasileira não entra como favorita neste confronto, já que terá pela frente uma das principais seleções femininas da atualidade.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 13:53
Gabi Guimarães, da seleção brasileira feminina de vôlei
Gabi Guimarães, da seleção brasileira feminina de vôlei - Divulgação/ FIVB

A Seleção Brasileira disputa a semifinal  do Mundial de Vôlei Feminino 2025, e a Itália será sua próxima adversária já neste sábado (06).

O confronto acontece a partir das 9h30 (horário de Brasília).

Como chegam as seleções?

Brasil

Invicto no Mundial 2025, venceu Grécia, França e Porto Rico na fase de grupos, passou pela República Dominicana nas oitavas e voltou a superar a França nas quartas.

Itália

Favorita, perdeu apenas um set em cinco jogos, eliminando Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia. Defende 34 jogos de invencibilidade, é bicampeã da VNL e campeã Olímpica em Paris 2024.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Itália, válido pela semifinal do Mundial de Vôlei, terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado), Globoplay (streaming) e VBTV (plataforma paga da Federação Internacional de Vôlei).

Ficha de jogo

  • Data: 06 de setembro, sábado
  • Horário: 9h30 (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

  • 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
  • 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
  • 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
  • 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália

Leia também

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Vôlei Feminino

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Vôlei

Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Compartilhe

Tags