Brasil x Itália no Mundial de vôlei feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário
A Seleção Brasileira não entra como favorita neste confronto, já que terá pela frente uma das principais seleções femininas da atualidade.
A Seleção Brasileira disputa a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025, e a Itália será sua próxima adversária já neste sábado (06).
O confronto acontece a partir das 9h30 (horário de Brasília).
Como chegam as seleções?
Brasil
Invicto no Mundial 2025, venceu Grécia, França e Porto Rico na fase de grupos, passou pela República Dominicana nas oitavas e voltou a superar a França nas quartas.
Itália
Favorita, perdeu apenas um set em cinco jogos, eliminando Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia. Defende 34 jogos de invencibilidade, é bicampeã da VNL e campeã Olímpica em Paris 2024.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e Itália, válido pela semifinal do Mundial de Vôlei, terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado), Globoplay (streaming) e VBTV (plataforma paga da Federação Internacional de Vôlei).
Ficha de jogo
- Data: 06 de setembro, sábado
- Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
- 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália