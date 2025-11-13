Yuri Romão convoca coletiva para anunciar decisão sobre seu futuro no Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo sob pressão intensa nos bastidores, o presidente do Leão da Ilha negou, durante a semana, os boatos sobre uma possível renúncia

Clique aqui e escute a matéria

Yuri Romão anunciou que realizará uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (14/11), às 11h00 (horário de Brasília), para comunicar seu futuro no Sport.

O presidente do Leão da Ilha vive momento de pressão nos bastidores devido a fatores como o iminente rebaixamento rubro-negro à Série B do Brasileirão, além da venda do mando de campo do próximo jogo da equipe, diante do Flamengo.

Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, também se manifestou publicamente a favor de novas eleições. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Bivar revelou que se reuniu com Yuri para articular detalhes de uma possível renúncia.

"O que eu comentei é que eu acho que a situação do Sport é muito delicada. Não lembro de um momento difícil feito o atual. Disse que a situação era difícil de realizar. No momento atual, não vejo como.

Ele (Yuri Romão) falou que era reversível. Eu disse então: está tranquilo. Para apaziguar tudo, acho que deveria ser convocada uma eleição geral. Se coloca a chapa de cada um e vai discutir democraticamente", declarou Bivar.

Yuri Romão negou que irá renunciar ao cargo

Por outro lado, o próprio Yuri Romão negou, em nota oficial divulgada à imprensa na última segunda-feira (13), que irá renunciar ao cargo de presidente do Sport.

No dia seguinte, em reunião no Conselho Deliberativo do clube, o dirigente reafirmou que cumprirá seu mandato até o fim de 2026, quando ocorrerão novas eleições.

“Não procede qualquer tipo de costura para a minha saída. Houve, sim, uma reunião pela manhã desta segunda-feira com o ex-presidente, como tenho feito recentemente com outros, a exemplo de Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda. Contudo, em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente.

O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport. Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão. Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa.”, afirmou Yuri.