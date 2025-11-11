Sport: Yuri Romão pede "desculpas" por ter negociado a transferência do jogo contra Flamengo para Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pedido de desculpas do presidente rubro-negro aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo, nesta terça-feira, na sede do clube

O presidente do Sport, Yuri Romão, pediu desculpas por ter negociado a transferência do próximo jogo contra o Flamengo para a Arena de Pernambuco. A declaração foi dada pelo mandatário na reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu nesta terça-feira (11), na sede do clube.

Na fala, obtida com exclusividade pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, Yuri ainda contou que recebeu propostas maiores para tirar o jogo de Pernambuco.

"Não tenho muito o que dizer. A gente precisava do dinheiro, chegou a proposta e eu aceitei a proposta. Só tenho agora a dizer uma coisa: pedir desculpas por ter aceito isso. Não farei mais isso", afirmou Yuri Romão.

"Seja Flamengo, Santos ou Vasco, como foi ofertado a gente. Recebemos propostas maiores, de R$ 8 milhões, pra fora de Pernambuco, mas não vendemos. Não tenho muito o que falar, tudo já foi dito", completou o presidente do Sport.

Torcedores do Sport

Após a reunião, os torcedores do Sport não gostaram nenhum pouco da postura do presidente executivo Yuri Romão. Em entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, a rubro-negra Aline se mostrou a favor da renúncia do mandatário ainda neste ano de 2025.

"Yuri (Romão) é uma pessoa muito seca, muito fria. Ele não está ligando para a opinião do Conselho e do sócio. Eu disse a ele que a honra e dignidade de um homem está na capacidade de assumir a derrota. Já deu, tem que sair", afirmou.

Já a rubro-negra Adriene revelou que Yuri Romão foi bastante questionado na reunião e não rebateu. Para ela, uma postura que não combina para um presidente.

"Minha percepção foi de um presidente seco, obscuro e que não possui capacidade de assumir o posto. Foi todo mundo falando, xingando ele e ele calado. Isso não é uma atitude de um presidente", comentou.

As torcedoras ainda ressaltaram a insatisfação em torno da negociação para o jogo contra o Flamengo ser realizado, no próximo sábado (15), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Protestos na Ilha do Retiro

Fora da reunião do Conselho Deliberativo, os torcedores do Sport realizaram um protesto, que teve como alvo principal Yuri Romão. Todos pediam a renúncia do presidente, que, mais uma vez, não sinalizou a possibilidade de uma saída do comando do clube.

Agentes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local na tentativa de conter os ânimos. Alguns membros de uma organizada tentaram invadir a reunião do Conselho Deliberativo, mas a segurança interna do Sport conseguiu conter e controlar o ambiente.