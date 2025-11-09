fechar
Sport | Notícia

Sport pode cair matematicamente diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco

Empate do Vitória e derrota do Santos mantêm o Leão vivo na matemática; queda pode ser confirmada no dia 15 de novembro, na Arena de Pernambuco

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 20:54
Torcida do Sport nas cadeiras da Arena de Pernambuco
Torcida do Sport nas cadeiras da Arena de Pernambuco - Rafael Bandeir/Sport

O Sport segue respirando por aparelhos no Campeonato Brasileiro, mas ainda não está matematicamente rebaixado. Mesmo após a derrota por 4x2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, os resultados da rodada mantiveram o Leão com chances apenas teóricas de permanência.

O Vitória empatou com o Botafogo, enquanto o Santos perdeu para o Flamengo, no Maracanã, o que adiou a confirmação da queda rubro-negra para a Série B de 2026. Ainda assim, o cenário é apenas teórico, umas vez que  o time pernambucano é o lanterna da Série A, com 17 pontos em 32 jogos, e uma distância praticamente inalcançável para o primeiro clube fora do Z4.

A definição matemática do rebaixamento pode acontecer na próxima rodada, quando o Sport enfrentará o Flamengo, no dia 15 de novembro (sábado), às 18h30, na Arena de Pernambuco. Caso perca ou empate a partida, o Leão estará oficialmente rebaixado. A reta final do Sport ainda reserva outras cinco partidas até o fim do campeonato. 

Outro cenário que também selaria a queda do time é uma eventual vitória do Santos sobre o Palmeiras, no mesmo dia, na Vila Belmiro.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lembrando que o jogo contra o Flamengo é cercado pela polêmica da ida para a Arena de Pernambuco, em negociação envolvendo o recebimento de R$ 3 milhões. O clube nega que tenha vendido o mando de campo, mas na prática terá na partida uma quantidade de ingressos para a torcida visitante maior do que o habitual pela regra. Ao invés dos 10%, serão 30% para a torcida do Flamengo.

Leia também

Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027
Globo

Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027
Bastidor do Sport: troca de faixa de capitão antes de jogo teria causado desconforto
Sport

Bastidor do Sport: troca de faixa de capitão antes de jogo teria causado desconforto

Compartilhe

Tags