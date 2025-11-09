Sport pode cair matematicamente diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empate do Vitória e derrota do Santos mantêm o Leão vivo na matemática; queda pode ser confirmada no dia 15 de novembro, na Arena de Pernambuco

O Sport segue respirando por aparelhos no Campeonato Brasileiro, mas ainda não está matematicamente rebaixado. Mesmo após a derrota por 4x2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, os resultados da rodada mantiveram o Leão com chances apenas teóricas de permanência.

O Vitória empatou com o Botafogo, enquanto o Santos perdeu para o Flamengo, no Maracanã, o que adiou a confirmação da queda rubro-negra para a Série B de 2026. Ainda assim, o cenário é apenas teórico, umas vez que o time pernambucano é o lanterna da Série A, com 17 pontos em 32 jogos, e uma distância praticamente inalcançável para o primeiro clube fora do Z4.

A definição matemática do rebaixamento pode acontecer na próxima rodada, quando o Sport enfrentará o Flamengo, no dia 15 de novembro (sábado), às 18h30, na Arena de Pernambuco. Caso perca ou empate a partida, o Leão estará oficialmente rebaixado. A reta final do Sport ainda reserva outras cinco partidas até o fim do campeonato.

Outro cenário que também selaria a queda do time é uma eventual vitória do Santos sobre o Palmeiras, no mesmo dia, na Vila Belmiro.

Lembrando que o jogo contra o Flamengo é cercado pela polêmica da ida para a Arena de Pernambuco, em negociação envolvendo o recebimento de R$ 3 milhões. O clube nega que tenha vendido o mando de campo, mas na prática terá na partida uma quantidade de ingressos para a torcida visitante maior do que o habitual pela regra. Ao invés dos 10%, serão 30% para a torcida do Flamengo.