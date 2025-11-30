fechar
Santa Cruz | Notícia

Investidor da SAF do Santa Cruz comemora aprovação na AGE e agradece aos torcedores pela votação expressiva

Iran Barbosa celebrou os 98,39% de aprovação da SAF na Assembleia Geral e prometeu agilizar o pagamento dos credores e a estabilização salarial

Por Davi Saboya Publicado em 30/11/2025 às 20:28
Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz
Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz - Evelyn Victória/Santa Cruz

O projeto de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Santa Cruz alcançou uma vitória esmagadora na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada neste domingo (30). Com 98,39% dos votos válidos a favor, o investidor Iran Barbosa demonstrou gratidão e confiança no futuro do clube.

A votação teve a participação de 1.182 sócios, sendo que 1.163 optaram pelo "sim", com apenas 11 rejeições, 1 voto nulo e 7 abstenções. O resultado expressivo foi o principal ponto de destaque do investidor.

"Gratidão, muito obrigado a todos os sócios e torcedores que vieram ao Arruda para votar. São eles que ajudam a manter esse clube e possuem todo o direito em opinar sobre o futuro do clube. Uma vitória esmagadora como essa aumenta a confiança e responsabilidade, que já tínhamos, sobre o trabalho. Agora, volta para o Conselho e, se Deus quiser, vamos aprovar essa SAF o quanto antes para entrar em 2026 voando."

Foco do Santa Cruz

Iran Barbosa detalhou ainda os próximos passos do investimento no âmbito financeiro. O foco imediato é resolver as pendências com credores e estabilizar a situação salarial dos funcionários, um tema sensível na gestão do clube. O investidor garantiu que os recursos para o pagamento de dívidas serão liberados rapidamente.

"Um restante significativo dos recursos será liberado nesta semana para finalizar os acordos com os credores. Já chegamos em 250 credores e espero que possamos estar em acordo com a maioria até o Natal."

Além disso, a injeção de capital também ajudará a regularizar as obrigações trabalhistas, um alívio para a atual diretoria e para o presidente Bruno Rodrigues.

"Alguns parceiros que querem estar dentro do Arruda já devem adiantar umas verbas de 2026 para estabilizar a questão dos salários dos funcionários, FGTS e normalizar a situação. É uma coisa que tirou o meu nome e também do Bruno (Rodrigues, presidente) nesta semana."

Com a aprovação na AGE, o projeto segue agora para o Conselho Deliberativo e, posteriormente, para a homologação judicial, etapas que o investidor espera concluir o mais rápido possível.

