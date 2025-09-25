Novo recorde? Santa Cruz vende 40.500 ingressos e só restam mais 5 mil bilhetes para final da Série D
O clube coral divulgou a nova parcial do público, no fim da noite desta quinta-feira, e a expectativa é de um novo recorde na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz vendeu 40.500 ingressos antecipados para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio clube, por meio das redes sociais, no fim da noite desta quinta-feira (25).
"É o último jogo da temporada em Pernambuco. É pela taça. É pelo recorde. Vamos juntos, Nação", convocou o clube tricolor.
A partida contra o Barra acontece neste sábado (27), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Diante da nova parcial de público, só restam 5 mil bilhetes para a final da Série D. Além disso, existe a expectativa de um novo recorde geral da Arena. A marca pertence ao Sport, que colocou 45.500 torcedores na final do Pernambucano 2024.
O maior público do Santa Cruz na Arena de Pernambuco aconteceu no dia 18 de agosto deste ano. Na ocasião, 42.653 torcedores estiveram presentes na partida contra o Altos pela Série D.
SAF do Santa Cruz
Também nesta quinta-feira (25), o Conselho Deliberativo do Santa Cruz anunciou as datas de apresentação e votação da proposta definitiva da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
O primeiro encontro ficou definido para o dia 7 de outubro (terça-feira), data em que será exibido o projeto da Cobra Coral Participações, grupo que pretende comprar 90% das ações do clube. Nessa reunião, estarão presentes o presidente tricolor Bruno Rodrigues, além de investidores da SAF.
Já o segundo compromisso ficou definido para o dia 9 de outubro (quinta-feira), que será a data para os conselheiros votarem pela a aprovação ou não da SAF.
As duas reuniões serão realizadas no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, que fica na sede do social do time, do Estádio no Arruda.