Altos x Santa Cruz ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Como o jogo de ida acabou empatado por 1x1, na Arena de Pernambuco, em caso de nova igualdade no marcador, a decisão vai para os pênaltis
É tudo ou nada para o Santa Cruz na noite deste domingo (24). O Tricolor enfrenta o Altos, às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, ambos os times empataram por 1x1 na Arena de Pernambuco. Assim, em caso de nova igualdade no marcador, a decisão será disputada nos pênaltis. Quem vencer avança para as quartas de final. E, claro, o perdedor está eliminado e coloca um ponto final na temporada.
Os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com a campanha de cada clube na Série D. Ou seja, o clube com a melhor campanha x o clube com a pior campanha e, assim, sucessivamente.
Fan Fest no Arruda
A diretoria coral preparou uma programação especial no Arruda para a torcida. Quem comparecer terá à disposição toda uma estrutura com bebidas, show e ainda telão para assistir ao confronto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ingressos da torcida visitante
Por meio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Santa Cruz conseguiu diminuiu o preço dos ingressos da torcida visitante. O Altos tinha iniciado a comercialização com um valor superior de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para a torcida visitante. Agora, passa para R$ 30 e R$ 15.
Escalação coral
O técnico Marcelo Cabo não deve realizar uma mudança estrutural na escalação do Santa Cruz para o jogo contra o Altos. Se realizar uma alteração em relação ao jogo de ida, deve mexer na cabeça de área. Gabriel Galhardo pode perder o posto para Pedro Favela, que entrou no segundo tempo do duelo anterior e gerou uma melhor performance no setor.
"Acho que dentro da própria competição nós já nos deparamos com esse tipo de cenário (jogo contra o Altos em Teresina). Nós tivemos um cenário parecido contra o Sousa, fomos lá e vencemos, jogando bem. Nós tivemos um cenário parecido também contra o Central", afirmou Cabo.
"Estou falando de duas boas equipes, uma classificou a outra não. Quando a gente enfrentou o Sousa, eles eram o atual campeão paraibano e um sério candidato à classificação", completou o treinador.
Adversário
O Altos possui uma dúvida e um desfalque para a decisão contra o Santa Cruz. Em reta final de recuperação de lesão na coxa, o zagueiro Joécio é tratado como dúvida. Já o lateral-esquerdo Caio Felipe está vetado.
Caio Felipe sofreu um choque de cabeça no primeiro embate com o Santa Cruz e cumpre o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe do Piauí ainda defende a invencibilidade de nunca ter perdido para o time coral na história.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Santa Cruz na Série D. Como sempre, na cola da Cobra Coral, o repórter Igor Moura acompanha o time tricolor direto de Teresina. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Altos
Careca; Negueba, Leandro, Sobral, Meneses; Arthurzinho, Jonathan, Wesley Souza; Macário, Esquerdinha, Felipe Sales.
Técnico: Jerson Testoni.
Santa Cruz
Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, Renato, Thiago Galhardo.
Técnico: Marcelo Cabo.
- Local: Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.
- Horário: 18h (de Brasília).
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
- Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima (ambos de MG).
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (VAR).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).