Altos x Santa Cruz ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

Como o jogo de ida acabou empatado por 1x1, na Arena de Pernambuco, em caso de nova igualdade no marcador, a decisão vai para os pênaltis

É tudo ou nada para o Santa Cruz na noite deste domingo (24). O Tricolor enfrenta o Altos, às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo de ida, ambos os times empataram por 1x1 na Arena de Pernambuco. Assim, em caso de nova igualdade no marcador, a decisão será disputada nos pênaltis. Quem vencer avança para as quartas de final. E, claro, o perdedor está eliminado e coloca um ponto final na temporada.

Os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com a campanha de cada clube na Série D. Ou seja, o clube com a melhor campanha x o clube com a pior campanha e, assim, sucessivamente.

Fan Fest no Arruda

A diretoria coral preparou uma programação especial no Arruda para a torcida. Quem comparecer terá à disposição toda uma estrutura com bebidas, show e ainda telão para assistir ao confronto.

Ingressos da torcida visitante

Por meio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Santa Cruz conseguiu diminuiu o preço dos ingressos da torcida visitante. O Altos tinha iniciado a comercialização com um valor superior de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para a torcida visitante. Agora, passa para R$ 30 e R$ 15.

Escalação coral

O técnico Marcelo Cabo não deve realizar uma mudança estrutural na escalação do Santa Cruz para o jogo contra o Altos. Se realizar uma alteração em relação ao jogo de ida, deve mexer na cabeça de área. Gabriel Galhardo pode perder o posto para Pedro Favela, que entrou no segundo tempo do duelo anterior e gerou uma melhor performance no setor.

"Acho que dentro da própria competição nós já nos deparamos com esse tipo de cenário (jogo contra o Altos em Teresina). Nós tivemos um cenário parecido contra o Sousa, fomos lá e vencemos, jogando bem. Nós tivemos um cenário parecido também contra o Central", afirmou Cabo.

"Estou falando de duas boas equipes, uma classificou a outra não. Quando a gente enfrentou o Sousa, eles eram o atual campeão paraibano e um sério candidato à classificação", completou o treinador.

Adversário

O Altos possui uma dúvida e um desfalque para a decisão contra o Santa Cruz. Em reta final de recuperação de lesão na coxa, o zagueiro Joécio é tratado como dúvida. Já o lateral-esquerdo Caio Felipe está vetado.

Caio Felipe sofreu um choque de cabeça no primeiro embate com o Santa Cruz e cumpre o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe do Piauí ainda defende a invencibilidade de nunca ter perdido para o time coral na história.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Santa Cruz na Série D. Como sempre, na cola da Cobra Coral, o repórter Igor Moura acompanha o time tricolor direto de Teresina. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Altos

Careca; Negueba, Leandro, Sobral, Meneses; Arthurzinho, Jonathan, Wesley Souza; Macário, Esquerdinha, Felipe Sales.

Técnico: Jerson Testoni.

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, Renato, Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.