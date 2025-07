Santa Cruz x Treze ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O duelo é válido pela última rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro e a Cobra Coral chega com um jejum de quatro jogos

Precisando melhorar o clima para entrar no mata-mata, o Santa Cruz enfrenta o Treze, neste domingo (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela última rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há quatro jogos, o Tricolor transferiu o mando de campo do jogo em busca de um maior apoio da torcida. Para esse jogo, até montou conseguiu montar um esquema especial de mobilidade junto com as autoridades responsáveis.

Na classificação, o Santa Cruz caiu para a 3ª posição com 24 pontos após a derrota por 2x0 para o Horizonte na última rodada.

Quem lidera a chave é o Central com 25 pontos. O América-RN ocupa a vice-liderança também com 24 pontos.

Salários em dia

Em nota oficial, o Santa Cruz afirmou na última sexta-feira que irá quitar as pendência com o time profissional até a próxima segunda-feira (28). Ou seja, a Cobra Coral entrará na fase de mata-mata com os salários em dia. A quitação só será possível por causa do aporte recebido dos investidores da SAF.

Série D é na Rádio Jornal

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, está acompanhando "in loco" a todos os jogos do Santa Cruz na Série D, seja em casa ou longe do reduto coral. Para o jogo contra o Treze, uma super jornada esportiva foi preparada.

Além do tradicional rádio, a transmissão será exibida pelo canal oficial da emissora no Youtube. Além disso, ainda tem o site oficial da empresa.

Time misto no Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo possui seis jogadores pendurados para o jogo contra o Treze. São eles: o lateral-direito Toty, o zagueiro Matheus Vinícius, o volante Balotelli, os atacantes Thiaguinho e Geovany, além do lateral-esquerdo Rodrigues.

Para não correr risco de perder nenhuma peça no início do mata-mata, o treinador do Santa Cruz não contará nenhum dos pendurados. Desses, apenas Rodrigues não é titular.

Nesse cenário, Yuri Ferraz, William Alves, Pedro Favela, João Pedro e Renato devem ficar com os postos. Além deles, existe a possibilidade de mais uma mudança.

Bastante criticado, o goleiro Felipe Alves pode perder a titularidade na última rodada da primeira fase. Assim, Rockenedy retornará ao posto.

"Quem disse que ele vai ser mantido? Ou se ele vai sair? Vai ser uma hora antes, a torcida é nossa maior voz aqui dentro, a gente respeita muito, mas, tenha certeza, que a gente está avaliando todo o contexto", afirmou Marcelo Cabo.

"Eu, como comandante, e todos do staff estamos juntos para analisar os critérios. A torcida precisa ter tranquilidade, pois vamos tomar a melhor decisão para o Santa Cruz", completou o técnico.

Recém-contratado, o atacante Ariel Nahuelpán já está regularizado. Porém, ainda não será relacionado para aprimorar o condicionamento físico, segundo Cabo.

Treze cumpre tabela

O Treze não possui mais chance de classificação no Grupo A3. O time paraibano possui 13 pontos, quatro a menos que o 4º colocado Horizonte. Na última rodada, perdeu em casa por 2x1 para o América-RN.

Onde assistir ao vivo

Na telinha, o jogo não será transmitido na TV aberta ou fechada. A partida conta com exibição apenas no Youtube pelos canais TV Coral e Metrópoles.

Ficha do jogo

Santa Cruz

Felipe Alves (Rocknedy); Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior; João Pedro, Renato e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

Treze

Igor Rayan; Van, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Wellington Cézar, Juninho e Rodrigo Gaia; Luisinho, Flavinho e Ezequiel Ivo.

Técnico: William De Mattia.