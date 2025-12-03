Jogos de hoje da NBA (03): confira onde assistir e confrontos desta quarta-feira
Temporada regular da competição terá diversos jogos realizados nesta quarta-feira (03). Expectativa é de grandes partidas; confira a tabela completa
Clique aqui e escute a matéria
A NBA entra em mais uma noite intensa nesta quarta-feira (03), com confrontos importantes nas duas conferências.
A rodada promete impacto direto na classificação, especialmente para equipes que buscam reação após momentos de instabilidade e para outras que tentam manter o embalo na briga pelo topo.
Com duelos que envolvem times em excelente fase, equipes pressionadas por resultados e confrontos diretos dentro das conferências, a noite tem tudo para movimentar a tabela e trazer novos cenários na liga.
Jogos desta quarta-feira (03)
- 21h00 — Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers - ESPN e Disney+
- 21h00 — Indiana Pacers x Denver Nuggets - NBA League Pass
- 21h00 — Orlando Magic x San Antonio Spurs - NBA League Pass
- 21h30 — Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers - NBA League Pass
- 21h30 — New York Knicks x Charlotte Hornets - NBA League Pass
- 22h00 — Chicago Bulls x Brooklyn Nets - NBA League Pass
- 22h00 — Houston Rockets x Sacramento Kings - NBA League Pass
- 22h00 — Milwaukee Bucks x Detroit Pistons - NBA League Pass
- 22h30 — Dallas Mavericks x Miami Heat - Vivo
Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers — 21h00
Os Cavaliers vivem boa fase (13–9) e seguem firmes na zona de classificação do Leste, apesar das oscilações recentes. Jogando em casa, buscam manter a consistência ofensiva para encostar ainda mais nas primeiras posições.
Já os Trail Blazers (8–13) tentam se afastar da parte de baixo do Oeste. Com campanha irregular e dificuldade para fechar jogos, chegam pressionados.
Indiana Pacers x Denver Nuggets — 21h00
Os Pacers seguem em crise na temporada (4–17), com uma das piores defesas da liga e sofrendo para competir contra equipes de ponta.
O desafio é enorme: os Nuggets (14–6), atuais campeões, apesar de algumas oscilações, seguem no topo do Oeste e entram com amplo favoritismo.
Orlando Magic x San Antonio Spurs — 21h00
O Magic vive grande fase (13–8) e briga no G5 do Leste, embalado por atuações sólidas dos dois lados da quadra. Jogando em casa, tem boa chance de ampliar a sequência positiva.
Os Spurs (14–6), por sua vez, fazem boa campanha no Oeste, mas chegam de uma derrota recente e tentam retomar o ritmo para não perder contato com o topo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers — 21h30
O Hawks (13–9) tenta manter a regularidade e seguir entre os oito melhores do Leste. O time vive oscilação, mas atua bem em casa.
Já os Clippers seguem em péssimo momento (5–16), acumulando derrotas e sem conseguir reagir na temporada. A equipe precisa desesperadamente de uma virada.
New York Knicks x Charlotte Hornets — 21h30
Os Knicks (13–7) fazem excelente campanha e chegam com quatro vitórias seguidas, com defesa forte e ataque eficiente.
Do outro lado, os Hornets (6–15) tentam sobreviver na temporada e vêm de duas derrotas consecutivas. Fora de casa, o desafio é ainda maior.
Chicago Bulls x Brooklyn Nets — 22h00
Os Bulls (9–11) vêm de vitória, mas ainda buscam estabilidade para se aproximar do G10.
Já os Nets (4–16) vivem momento muito complicado, com apenas quatro triunfos e dificuldades em praticamente todos os setores. Precisam reagir urgentemente.
Houston Rockets x Sacramento Kings — 22h00
Os Rockets (13–5) fazem excelente temporada e seguem entre os três melhores do Oeste, apesar da derrota mais recente. O time se apoia em forte defesa e química ofensiva.
Os Kings (5–16) tentam reencontrar o caminho das vitórias e seguem na parte baixa da tabela. Duelo difícil atuando fora de casa.
Milwaukee Bucks x Detroit Pistons — 22h00
Duas campanhas em momentos completamente diferentes. Os Pistons lideram o Leste (17–4) e chegam muito confiantes após sequência positiva.
Os Bucks (9–13), por outro lado, vivem crise, com quatro derrotas nas últimas cinco partidas. Jogando em casa, tentam uma virada de chave.
Dallas Mavericks x Miami Heat — 22h30
Os Mavericks (7–15) continuam tendo dificuldades na temporada e tentam evitar mais uma sequência negativa.
O Heat (14–7) vive ótimo momento, com quatro vitórias seguidas e forte desempenho coletivo. Chega como favorito mesmo atuando fora de casa.
Entre no canal do WhatsApp da NBA!
Quer acompanhar os maiores jogos, lances e bastidores da NBA — com destaques de LeBron, Doncic, Curry e cia? Clique aqui e entre agora no canal!