Jogos de hoje da NBA (01): confira onde assistir e confrontos desta segunda-feira
Duelos decisivos marcarão o início da liga no mês de dezembro. Temporada regular segue acirrada, com Thunder e Pistons na ponta de suas conferências
A rodada desta segunda-feira (01) na NBA traz uma série de confrontos importantes tanto para a parte de cima quanto para a parte intermediária e inferior das tabelas das conferências.
Com jogos simultâneos a partir das 21h, a noite reserva disputas diretas entre equipes que buscam reagir, manter sequência de vitórias ou simplesmente evitar maior distanciamento dos concorrentes diretos.
Os Detroit Pistons, líderes do Leste com campanha sólida (16–4), abrem a rodada enfrentando o Atlanta Hawks, que aparece bem posicionado na conferência (13–8). O encontro promete equilíbrio entre dois times de forte desempenho ofensivo e pode influenciar diretamente a parte alta da tabela.
No mesmo horário, os Indiana Pacers, penúltimos no Leste (4–16), recebem o Cleveland Cavaliers (12–9). O jogo coloca frente a frente um Pacers que tenta frear a má fase e um Cavs que busca consistência para seguir no pelotão de cima.
Ainda às 21h, o lanterna Washington Wizards (2–16) tenta surpreender em casa contra o Milwaukee Bucks, que vive momento ruim com cinco derrotas seguidas e campanha de 9–12.
O duelo envolve duas equipes pressionadas e com necessidade urgente de resposta para não perder ainda mais terreno na temporada.
Às 21h30, três confrontos movimentam a rodada. O Brooklyn Nets, dono de uma das piores campanhas do Leste (3–16), enfrenta o Charlotte Hornets (6–14), que também vive má fase e tenta se recuperar após três derrotas seguidas.
O Miami Heat, embalado com cinco vitórias consecutivas e ocupando a 4ª posição do Leste (13–7), recebe o Los Angeles Clippers, que faz campanha decepcionante no Oeste (5–15).
A diferença de momento entre as equipes coloca o Heat como favorito. No mesmo horário, o Orlando Magic, que figura entre os seis melhores do Leste (12–8), recebe o Chicago Bulls (9–10) em um duelo direto por vagas no meio da tabela.
A partir das 23h, duas partidas fecham a noite. O Denver Nuggets, quarto colocado do Oeste (14–5) e vindo de campanha sólida, enfrenta o Dallas Mavericks, que vive instabilidade com apenas seis vitórias em 21 jogos (6–15).
A discrepância nas campanhas e nos desempenhos recentes coloca Denver como favorito no duelo. No mesmo horário, o Utah Jazz (6–13), que tenta se afastar do fundo da tabela, encara o Houston Rockets, terceiro colocado do Oeste (13–4), um dos times mais consistentes da conferência.
É um confronto de extremos no momento e que pode consolidar ainda mais o ótimo início dos Rockets.
Onde assistir os jogos de hoje da NBA (01)
- 21h00 — Detroit Pistons x Atlanta Hawks - NBA League Pass
- 21h00 — Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass
- 21h00 — Washington Wizards x Milwaukee Bucks - NBA League Pass
- 21h30 — Brooklyn Nets x Charlotte Hornets - NBA League Pass
- 21h30 — Miami Heat x Los Angeles Clippers - NBA League Pass
- 21h30 — Orlando Magic x Chicago Bulls - ESPN e Disney+
- 23h00 — Denver Nuggets x Dallas Mavericks - NBA League Pass
- 23h00 — Utah Jazz x Houston Rockets - NBA League Pass
- 00h00 — Los Angeles Lakers x Phoenix Suns - ESPN e Disney+