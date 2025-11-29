Jogos de hoje da NBA (29): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta quinta-feira
Final de semana da competição marca a sequência da temporada regular. Principal destaque da noite será o duelo entre Suns e Warriors
Clique aqui e escute a matéria
A NBA terá uma noite movimentada neste sábado (29), com duelos importantes tanto na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste.
O destaque fica para o confronto entre Phoenix Suns x Denver Nuggets, que coloca frente a frente duas forças do Oeste, além do encontro entre Miami Heat x Detroit Pistons, duelo entre times que vivem bons momentos no Leste.
A noite ainda terá jogos decisivos para equipes que lutam para sair da parte de baixo da tabela, como Indiana Pacers e Charlotte Hornets.
Jogos da NBA neste sábado (29)
- 19h00 — Minnesota Timberwolves x Boston Celtics - NBA League Pass
- 20h00 — Charlotte Hornets x Toronto Raptors - NBA League Pass
- 21h30 — Indiana Pacers x Chicago Bulls - ESPN e Disney+
- 22h00 — Miami Heat x Detroit Pistons - NBA League Pass
- 22h00 — Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets - NBA League Pass
- 22h30 — Golden State Warriors x New Orleans Pelicans - NBA League Pass
- 23h00 — Phoenix Suns x Denver Nuggets - NBA League Pass
- 00h00 (madrugada de domingo) — Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks - ESPN e Disney+
Minnesota Timberwolves x Boston Celtics — 19h00
A rodada começa com um confronto entre equipes que tentam embalar. Os Timberwolves, em meio a oscilações recentes (10–8), buscam reencontrar o ritmo após três derrotas seguidas antes de duas vitórias importantes.
Já os Celtics vivem momento parecido no Leste (10–8) e tentam ganhar consistência fora de casa. O duelo coloca dois elencos fortes defensivamente frente a frente, e qualquer detalhe pode decidir.
Charlotte Hornets x Toronto Raptors — 20h00
Os Hornets vivem uma das piores fases da liga, com cinco derrotas consecutivas e apenas quatro vitórias na temporada. O time joga pressionado, tentando evitar mais um tropeço em casa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Do outro lado, os Raptors (14–5) chegam embalados e com cinco vitórias seguidas, brigando no topo do Leste. São amplos favoritos e podem usar o confronto para consolidar ainda mais sua posição.
Indiana Pacers x Chicago Bulls — 21h30
Em duelo direto na metade da tabela, os Pacers tentam reagir após série negativa (2–16, lanterna do Leste). O time tem encontrado dificuldades defensivas e precisa de uma virada urgente.
Os Bulls, por sua vez, estão mais estáveis (9–8), mas ainda oscilam bastante. A equipe entra em quadra com a chance de colar no G6 da conferência.
Miami Heat x Detroit Pistons — 22h00
Promessa de jogão no Leste. O Heat chega forte após cinco vitórias consecutivas (13–6), contando com ataque eficiente e defesa sólida.
Os Pistons, porém, são a grande surpresa da conferência, já que lideram o Leste (15–3), com campanha consistente e basquete coletivo de alto nível. Jogo com clima de playoffs e que pode mexer diretamente nas primeiras posições.
Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets — 22h00
Os Bucks vivem péssimo momento, com cinco derrotas seguidas e desempenho abaixo do esperado (8–11). A equipe tenta usar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias.
Os Nets também chegam em baixa (3–14), lutando contra irregularidade. É duelo entre dois times pressionados que precisam urgentemente de uma virada.
Golden State Warriors x New Orleans Pelicans — 22h30
Os Warriors (10–10) vivem um início de temporada instável e tentam reagir após quatro derrotas nas cinco últimas partidas. Jogando em casa, precisam do triunfo para não se afastar da zona de classificação direta.
Os Pelicans têm uma das piores campanhas do Oeste (3–16) e tentam surpreender para deixar a lanterna.
Phoenix Suns x Denver Nuggets — 23h00
Jogo mais aguardado da noite. Os Suns estão entre os melhores do Oeste (12–7) e chegam embalados por boas atuações ofensivas.
Os Nuggets, atuais campeões, fazem excelente campanha (13–4) e são um dos times mais consistentes da liga. O duelo promete alta intensidade e protagonismo das estrelas dos dois lados.
Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks — 00h00 (já na madrugada de domingo)
Fechando a noite, um encontro entre equipes que decepcionam até aqui. Os Clippers (5–13) tentam reencontrar identidade, mas vivem sequência de derrotas e baixo rendimento ofensivo.
Os Mavericks também não empolgam (5–14), com oscilação constante e dificuldades defensivas. Jogo para tentar “salvar” o início de temporada de quem vencer.