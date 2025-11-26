Jogos de hoje da NBA (26): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temporada regular da competição terá continuidade nesta quarta-feira (26). Expectativa é de grandes partidas; confira a tabela completa

Clique aqui e escute a matéria

A rodada da NBA desta quarta-feira (26) promete ser intensa, com confrontos importantes tanto na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste.

Além dos duelos ao longo da noite, três partidas encerram a jornada já na virada para quinta-feira (27), à meia-noite.



Confira os jogos do dia

19h00 — Boston Celtics x Detroit Pistons - ESPN e Disney+



21h00 — Charlotte Hornets x New York Knicks - NBA League Pass



21h30 — Miami Heat x Milwaukee Bucks - Vivo



21h30 — Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves - ESPN e Disney+



21h30 — Toronto Raptors x Indiana Pacers - NBA League Pass



22h00 — New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies - NBA League Pass

00h00 — Golden State Warriors x Houston Rockets - ESPN e Disney+



00h00 — Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs - NBA League Pass



00h00 — Sacramento Kings x Phoenix Suns - NBA League Pass

19h00 — Boston Celtics x Detroit Pistons

O Celtics tenta embalar na liga, ocupando o 8º lugar do Leste (9–8) e vindo de cinco vitórias seguidas.

O Pistons vive excelente fase e lidera a Conferência Leste com 15–2, embalado por cinco vitórias consecutivas.

21h00 — Charlotte Hornets x New York Knicks

Os Hornets atravessam um momento difícil: estão em 12º no Leste (4–13) e acumulam cinco derrotas seguidas.

Os Knicks, por sua vez, ocupam o 5º lugar (10–6) e buscam manter a regularidade após alternarem vitórias e derrotas nas últimas rodadas.

21h30 — Miami Heat x Milwaukee Bucks

O Heat é hoje um dos times mais fortes do Leste, aparecendo em 3º lugar (12–6) e carregando série de cinco vitórias.

Os Bucks vivem fase oposta: 11º lugar (8–10) e uma sequência negativa de cinco derrotas seguidas, tentando reencontrar o bom basquete.

21h30 — Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

O Thunder lidera o Oeste com 17 vitórias e apenas 1 derrota, dono de uma das melhores campanhas da temporada.

Os Timberwolves ocupam o 7º lugar (10–7), mas chegam instáveis, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

21h30 — Toronto Raptors x Indiana Pacers

Os Raptors vivem ótimo momento no Leste, em 2º (13–5) e embalados por cinco vitórias seguidas.



Os Pacers fazem campanha bem mais difícil: 14º lugar (2–15), penúltimos da conferência, e derrotas frequentes.

22h00 — New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Os Pelicans aparecem em penúltimo no Oeste, com 3–15, e chegam pressionados após quatro derrotas consecutivas.



O Grizzlies, apesar da má fase recente (6–12), ainda tenta se aproximar do G10 para sonhar com play-in.

00h00 — Golden State Warriors x Houston Rockets

Os Warriors ocupam o 8º lugar do Oeste (10–9) e buscam mais consistência após campanha irregular.

Os Rockets vivem bom momento, em 4º (11–4), somando quatro vitórias nos últimos cinco duelos.

00h00 — Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Portland aparece em 9º no Oeste (8–10), tentando se manter na zona de play-in.

Os Spurs, em 5º (11–5), chegam mais fortes apesar de oscilarem com duas derrotas nas últimas três partidas.

00h00 — Sacramento Kings x Phoenix Suns

Os Kings seguem mal no início da temporada, em 13º lugar (5–13).

Os Suns estão em 6º no Oeste (11–7), mas vêm de duas derrotas recentes e buscam reação para colar no G4.

Classificação das Conferências



Conferência Oeste — Top 5

Oklahoma City Thunder — 17–1

Denver Nuggets — 13–4

Los Angeles Lakers — 13–4

Houston Rockets — 11–4

San Antonio Spurs — 11–5

Conferência Leste — Top 5