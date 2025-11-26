Jogos de hoje da NBA (26): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira
Temporada regular da competição terá continuidade nesta quarta-feira (26). Expectativa é de grandes partidas; confira a tabela completa
Clique aqui e escute a matéria
A rodada da NBA desta quarta-feira (26) promete ser intensa, com confrontos importantes tanto na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste.
Além dos duelos ao longo da noite, três partidas encerram a jornada já na virada para quinta-feira (27), à meia-noite.
Confira os jogos do dia
- 19h00 — Boston Celtics x Detroit Pistons - ESPN e Disney+
- 21h00 — Charlotte Hornets x New York Knicks - NBA League Pass
- 21h30 — Miami Heat x Milwaukee Bucks - Vivo
- 21h30 — Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves - ESPN e Disney+
- 21h30 — Toronto Raptors x Indiana Pacers - NBA League Pass
- 22h00 — New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies - NBA League Pass
- 00h00 — Golden State Warriors x Houston Rockets - ESPN e Disney+
- 00h00 — Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs - NBA League Pass
- 00h00 — Sacramento Kings x Phoenix Suns - NBA League Pass
19h00 — Boston Celtics x Detroit Pistons
O Celtics tenta embalar na liga, ocupando o 8º lugar do Leste (9–8) e vindo de cinco vitórias seguidas.
O Pistons vive excelente fase e lidera a Conferência Leste com 15–2, embalado por cinco vitórias consecutivas.
21h00 — Charlotte Hornets x New York Knicks
Os Hornets atravessam um momento difícil: estão em 12º no Leste (4–13) e acumulam cinco derrotas seguidas.
Os Knicks, por sua vez, ocupam o 5º lugar (10–6) e buscam manter a regularidade após alternarem vitórias e derrotas nas últimas rodadas.
21h30 — Miami Heat x Milwaukee Bucks
O Heat é hoje um dos times mais fortes do Leste, aparecendo em 3º lugar (12–6) e carregando série de cinco vitórias.
Os Bucks vivem fase oposta: 11º lugar (8–10) e uma sequência negativa de cinco derrotas seguidas, tentando reencontrar o bom basquete.
21h30 — Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves
O Thunder lidera o Oeste com 17 vitórias e apenas 1 derrota, dono de uma das melhores campanhas da temporada.
Os Timberwolves ocupam o 7º lugar (10–7), mas chegam instáveis, com três derrotas nos últimos cinco jogos.
21h30 — Toronto Raptors x Indiana Pacers
Os Raptors vivem ótimo momento no Leste, em 2º (13–5) e embalados por cinco vitórias seguidas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os Pacers fazem campanha bem mais difícil: 14º lugar (2–15), penúltimos da conferência, e derrotas frequentes.
22h00 — New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies
Os Pelicans aparecem em penúltimo no Oeste, com 3–15, e chegam pressionados após quatro derrotas consecutivas.
O Grizzlies, apesar da má fase recente (6–12), ainda tenta se aproximar do G10 para sonhar com play-in.
00h00 — Golden State Warriors x Houston Rockets
Os Warriors ocupam o 8º lugar do Oeste (10–9) e buscam mais consistência após campanha irregular.
Os Rockets vivem bom momento, em 4º (11–4), somando quatro vitórias nos últimos cinco duelos.
00h00 — Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs
Portland aparece em 9º no Oeste (8–10), tentando se manter na zona de play-in.
Os Spurs, em 5º (11–5), chegam mais fortes apesar de oscilarem com duas derrotas nas últimas três partidas.
00h00 — Sacramento Kings x Phoenix Suns
Os Kings seguem mal no início da temporada, em 13º lugar (5–13).
Os Suns estão em 6º no Oeste (11–7), mas vêm de duas derrotas recentes e buscam reação para colar no G4.
Classificação das Conferências
Conferência Oeste — Top 5
- Oklahoma City Thunder — 17–1
- Denver Nuggets — 13–4
- Los Angeles Lakers — 13–4
- Houston Rockets — 11–4
- San Antonio Spurs — 11–5
Conferência Leste — Top 5
- Detroit Pistons — 15–2
- Toronto Raptors — 13–5
- Miami Heat — 12–6
- Cleveland Cavaliers — 12–7
- New York Knicks — 10–6