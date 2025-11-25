Jogos de hoje da NBA (25): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira
Maior liga de basquete do mundo dá sequência à temporada regular nesta terça-feira, com promessa de grandes jogos; confira a tabela completa
A rodada desta terça-feira (25) na NBA será mais curta, com apenas dois jogos, mas ambos envolvem equipes em momentos distintos nas tabelas do Leste e do Oeste.
A noite marca confrontos importantes para quem busca recuperação e para quem tenta se manter bem posicionado antes da reta final de novembro.
Jogos da NBA hoje (25/11)
- 21h00 — Washington Wizards x Atlanta Hawks
- 22h00 — Philadelphia 76ers x Orlando Magic - Amazon Prime
Washington Wizards x Atlanta Hawks — 21h00
O Washington Wizards vive uma das piores fases da liga. O time soma apenas 1 vitória em 16 jogos e ocupa a lanterna da Conferência Leste.
A defesa é uma das mais vazadas da NBA (2066 pontos sofridos), e a equipe vem de sequência de cinco derrotas consecutivas.
Do outro lado, o Atlanta Hawks aparece no bloco superior da conferência, com 11 vitórias em 18 partidas, oscilando entre bons e maus momentos, mas ainda assim mantendo desempenho competitivo.
Os Hawks venceram três dos últimos cinco jogos e chegam como amplos favoritos.
Momento recente:
- Wizards: D – D – D – D – D
- Hawks: V – V – D – D – V
Philadelphia 76ers x Orlando Magic — 22h00
O Philadelphia 76ers tenta reencontrar regularidade na temporada. Com 9 vitórias em 16 jogos, o time é o 7º colocado do Leste e alterna vitórias e derrotas nas últimas rodadas.
Apesar de depender muito de seu desempenho defensivo, os Sixers seguem firmes na briga pela parte de cima da tabela.
O Orlando Magic vive situação semelhante, mas com campanha ligeiramente superior: 10 vitórias em 18 partidas, ocupando o 8º lugar.
O Magic venceu três dos últimos cinco jogos e mostra evolução coletiva, especialmente ofensiva (2129 pontos marcados).
O duelo promete ser equilibrado, com leve favoritismo para o Philadelphia por jogar em casa.
Momento recente:
- 76ers: D – V – D – V – D
- Magic: D – V – V – V – D