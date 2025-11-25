Jogos de hoje da NBA (25): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta segunda-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maior liga de basquete do mundo dá sequência à temporada regular nesta terça-feira, com promessa de grandes jogos; confira a tabela completa

Clique aqui e escute a matéria

A rodada desta terça-feira (25) na NBA será mais curta, com apenas dois jogos, mas ambos envolvem equipes em momentos distintos nas tabelas do Leste e do Oeste.

A noite marca confrontos importantes para quem busca recuperação e para quem tenta se manter bem posicionado antes da reta final de novembro.

Jogos da NBA hoje (25/11)

21h00 — Washington Wizards x Atlanta Hawks



22h00 — Philadelphia 76ers x Orlando Magic - Amazon Prime

Washington Wizards x Atlanta Hawks — 21h00

O Washington Wizards vive uma das piores fases da liga. O time soma apenas 1 vitória em 16 jogos e ocupa a lanterna da Conferência Leste.

A defesa é uma das mais vazadas da NBA (2066 pontos sofridos), e a equipe vem de sequência de cinco derrotas consecutivas.

Do outro lado, o Atlanta Hawks aparece no bloco superior da conferência, com 11 vitórias em 18 partidas, oscilando entre bons e maus momentos, mas ainda assim mantendo desempenho competitivo.

Os Hawks venceram três dos últimos cinco jogos e chegam como amplos favoritos.

Momento recente:

Wizards: D – D – D – D – D

Hawks: V – V – D – D – V

Philadelphia 76ers x Orlando Magic — 22h00

O Philadelphia 76ers tenta reencontrar regularidade na temporada. Com 9 vitórias em 16 jogos, o time é o 7º colocado do Leste e alterna vitórias e derrotas nas últimas rodadas.

Apesar de depender muito de seu desempenho defensivo, os Sixers seguem firmes na briga pela parte de cima da tabela.

O Orlando Magic vive situação semelhante, mas com campanha ligeiramente superior: 10 vitórias em 18 partidas, ocupando o 8º lugar.

O Magic venceu três dos últimos cinco jogos e mostra evolução coletiva, especialmente ofensiva (2129 pontos marcados).

O duelo promete ser equilibrado, com leve favoritismo para o Philadelphia por jogar em casa.

Momento recente: