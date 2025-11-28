Jogos de hoje da NBA (28): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta quinta-feira
Temporada regular da competição terá continuidade nesta sexta-feira (27). Expectativa é de grandes partidas; confira a tabela completa
Clique aqui e escute a matéria
A NBA retorna com uma rodada cheia nesta sexta-feira (28), reunindo confrontos importantes tanto na Conferência Leste quanto no Oeste.
A noite terá duelos diretos por posições no topo da tabela, além de times que tentam recuperação após sequências negativas.
Jogos desta sexta-feira (28)
- 21h30 — Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass
- 21h30 — Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers - NBA League Pass
- 21h30 — Charlotte Hornets x Chicago Bulls - NBA League Pass
- 21h30 — Detroit Pistons x Orlando Magic - NBA League Pass
- 21h30 — Indiana Pacers x Washington Wizards - NBA League Pass
- 21h30 — New York Knicks x Milwaukee Bucks - Amazon Prime Video
- 23h30 — Denver Nuggets x San Antonio Spurs - NBA League Pass
- 23h30 — Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns - NBA League Pass
- 23h30 — Utah Jazz x Sacramento Kings - NBA League Pass
Como chegam as equipes
Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers
Hawks (11–8) e Cavaliers (12–7) fazem um confronto direto entre equipes que brigam pela parte de cima do Leste. Atlanta tenta reencontrar a regularidade, enquanto Cleveland chega embalado por boas atuações, apesar da última derrota.
Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers
Os Nets (3–14) seguem em crise e ocupam a penúltima posição da conferência. Já os 76ers (9–8) alternam altos e baixos, mas entram como favoritos.
Charlotte Hornets x Chicago Bulls
Charlotte vive temporada difícil (4–14), com cinco derrotas seguidas. O Chicago Bulls (9–8) tenta consolidar reação após oscilações.
Detroit Pistons x Orlando Magic
O líder do Leste em aproveitamento, Detroit (15–3), joga em casa buscando ampliar a ótima fase. O Magic (11–8) também vive bom momento e promete jogo duro.
Indiana Pacers x Washington Wizards
Pacers (2–16) e Wizards (2–15) fazem um duelo entre os piores times do Leste. Ambas equipes tentam encerrar longas sequências negativas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
New York Knicks x Milwaukee Bucks
Os Knicks (11–6) estão no G4 do Leste e enfrentam o Milwaukee Bucks (8–11), que tenta sair de uma situação complicada após cinco derrotas consecutivas.
Denver Nuggets x San Antonio Spurs
O Nuggets (13–4), dono de uma das melhores campanhas do Oeste, recebe o bom time do Spurs (12–5), que vem embalado e quer encostar no topo.
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
O líder do Oeste, Thunder (18–1), vive fase arrasadora e recebe o Suns (12–7), que tenta manter posição entre os oito primeiros.
Utah Jazz x Sacramento Kings
O Jazz (5–12) tenta reação após tropeços consecutivos, enquanto o Kings (5–14) busca sair da parte de baixo da tabela.