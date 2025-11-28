Jogos de hoje da NBA (28): confira onde assistir, tabela de classificação e confrontos desta quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temporada regular da competição terá continuidade nesta sexta-feira (27). Expectativa é de grandes partidas; confira a tabela completa

Clique aqui e escute a matéria

A NBA retorna com uma rodada cheia nesta sexta-feira (28), reunindo confrontos importantes tanto na Conferência Leste quanto no Oeste.

A noite terá duelos diretos por posições no topo da tabela, além de times que tentam recuperação após sequências negativas.

Jogos desta sexta-feira (28)

21h30 — Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass



21h30 — Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers - NBA League Pass



21h30 — Charlotte Hornets x Chicago Bulls - NBA League Pass



21h30 — Detroit Pistons x Orlando Magic - NBA League Pass



21h30 — Indiana Pacers x Washington Wizards - NBA League Pass



21h30 — New York Knicks x Milwaukee Bucks - Amazon Prime Video



23h30 — Denver Nuggets x San Antonio Spurs - NBA League Pass

23h30 — Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns - NBA League Pass



23h30 — Utah Jazz x Sacramento Kings - NBA League Pass

Como chegam as equipes



Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Hawks (11–8) e Cavaliers (12–7) fazem um confronto direto entre equipes que brigam pela parte de cima do Leste. Atlanta tenta reencontrar a regularidade, enquanto Cleveland chega embalado por boas atuações, apesar da última derrota.

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Os Nets (3–14) seguem em crise e ocupam a penúltima posição da conferência. Já os 76ers (9–8) alternam altos e baixos, mas entram como favoritos.

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Charlotte vive temporada difícil (4–14), com cinco derrotas seguidas. O Chicago Bulls (9–8) tenta consolidar reação após oscilações.

Detroit Pistons x Orlando Magic

O líder do Leste em aproveitamento, Detroit (15–3), joga em casa buscando ampliar a ótima fase. O Magic (11–8) também vive bom momento e promete jogo duro.

Indiana Pacers x Washington Wizards

Pacers (2–16) e Wizards (2–15) fazem um duelo entre os piores times do Leste. Ambas equipes tentam encerrar longas sequências negativas.

Leia Também Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Os Knicks (11–6) estão no G4 do Leste e enfrentam o Milwaukee Bucks (8–11), que tenta sair de uma situação complicada após cinco derrotas consecutivas.

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

O Nuggets (13–4), dono de uma das melhores campanhas do Oeste, recebe o bom time do Spurs (12–5), que vem embalado e quer encostar no topo.

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

O líder do Oeste, Thunder (18–1), vive fase arrasadora e recebe o Suns (12–7), que tenta manter posição entre os oito primeiros.

Utah Jazz x Sacramento Kings

O Jazz (5–12) tenta reação após tropeços consecutivos, enquanto o Kings (5–14) busca sair da parte de baixo da tabela.