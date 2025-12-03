Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 em São Paulo: veja valores e como comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição será realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, com oito equipes e ingressos a partir de R$ 40; confira detalhes do torneio.

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 será realizado em São Paulo entre 9 e 14 de dezembro, reunindo oito equipes de diferentes continentes.

A edição marca o retorno do torneio ao Brasil após 31 anos e terá como sede a Mercado Livre Arena Pacaembu.

A capital paulista volta a receber a principal competição de clubes do vôlei feminino desde as edições de 1991 e 1994.

O ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu será novamente o palco dos jogos, com representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte.

Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Os ingressos para o torneio que será disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo, já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial.

A venda geral teve início na última sexta-feira, 28 de novembro. O ingresso mais barato custa R$40 (meia-entrada) para os dias da primeira fase.

Na final, o preço aumenta consideravelmente e pode chegar até R$400.

Os ingressos vendidos na bilheteria oficial não cobram taxa de serviço e podem ser adquiridos no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo/SP | Piso Jurupis (subsolo)).

Horário de funcionamento

Terça a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Não abre: segundas-feiras.

Importante

Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.

Baixe o app Quentro antes de ir: facilita a compra do ingresso digital.

Taxa de Serviço Online: 15%

Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 04 ingressos por sessão, sendo 2 meias-entradas

Equipes confirmadas no Mundial 2025

Praia Clube – campeão sul-americano

Osasco – representante do país-sede

Alianza Lima (Peru) – vice-campeão sul-americano

Conegliano (Itália) – campeão europeu

Scandicci (Itália) – vice-campeão europeu

Zhetysu (Cazaquistão) – campeão asiático

Zamalek (Egito) – campeão africano

Orlando Valkyries (Estados Unidos) – convidado

Calendário de jogos

Terça-feira - 9 de dezembro



10h: Praia Clube x Zamalek



13h30: Conegliano x Orlando



17h: Zhetysu x Scandicci



20h30: Osasco x Alianza Lima



Quarta-feira - 10 de novembro



10h: Praia Clube x Orlando



13h30: Zhetysu x Alianza



17h: Conegliano x Zamalek



20h30: Osasco x Scandicci



Quinta-feira - 11 de dezembro



10h: Zamalek x Orlando



13h30: Conegliano x Praia Clube



17h: Scandicci x Alianza



20h30: Osasco x Zhetysu



Sexta-feira - 13 de dezembro



13h: semifinal 1



16h30: semifinal 2



Sábado - 14 de dezembro



13h: disputa pelo bronze



16h30: final

