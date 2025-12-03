Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 em São Paulo: veja valores e como comprar
Competição será realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, com oito equipes e ingressos a partir de R$ 40; confira detalhes do torneio.
O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 será realizado em São Paulo entre 9 e 14 de dezembro, reunindo oito equipes de diferentes continentes.
A edição marca o retorno do torneio ao Brasil após 31 anos e terá como sede a Mercado Livre Arena Pacaembu.
A capital paulista volta a receber a principal competição de clubes do vôlei feminino desde as edições de 1991 e 1994.
O ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu será novamente o palco dos jogos, com representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte.
Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino
Os ingressos para o torneio que será disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo, já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial.
A venda geral teve início na última sexta-feira, 28 de novembro. O ingresso mais barato custa R$40 (meia-entrada) para os dias da primeira fase.
Na final, o preço aumenta consideravelmente e pode chegar até R$400.
Os ingressos vendidos na bilheteria oficial não cobram taxa de serviço e podem ser adquiridos no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo/SP | Piso Jurupis (subsolo)).
Horário de funcionamento
- Terça a sábado: 10h às 22h
- Domingos e feriados: 14h às 20h
- Não abre: segundas-feiras.
Importante
- Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.
- Baixe o app Quentro antes de ir: facilita a compra do ingresso digital.
- Taxa de Serviço Online: 15%
- Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 04 ingressos por sessão, sendo 2 meias-entradas
Equipes confirmadas no Mundial 2025
- Praia Clube – campeão sul-americano
- Osasco – representante do país-sede
- Alianza Lima (Peru) – vice-campeão sul-americano
- Conegliano (Itália) – campeão europeu
- Scandicci (Itália) – vice-campeão europeu
- Zhetysu (Cazaquistão) – campeão asiático
- Zamalek (Egito) – campeão africano
- Orlando Valkyries (Estados Unidos) – convidado
Calendário de jogos
Terça-feira - 9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
Quarta-feira - 10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
Quinta-feira - 11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
Sexta-feira - 13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
Sábado - 14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
