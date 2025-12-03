fechar
Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 em São Paulo: veja valores e como comprar

Competição será realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, com oito equipes e ingressos a partir de R$ 40; confira detalhes do torneio.

Por Thiago Seabra Publicado em 03/12/2025 às 11:29
Imagem do confronto entre Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina - Bruno Cunha

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 será realizado em São Paulo entre 9 e 14 de dezembro, reunindo oito equipes de diferentes continentes.

A edição marca o retorno do torneio ao Brasil após 31 anos e terá como sede a Mercado Livre Arena Pacaembu.

A capital paulista volta a receber a principal competição de clubes do vôlei feminino desde as edições de 1991 e 1994.

O ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu será novamente o palco dos jogos, com representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte.

Ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Os ingressos para o torneio que será disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo, já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial.

A venda geral teve início na última sexta-feira, 28 de novembro. O ingresso mais barato custa R$40 (meia-entrada) para os dias da primeira fase.

Na final, o preço aumenta consideravelmente e pode chegar até R$400.

Os ingressos vendidos na bilheteria oficial não cobram taxa de serviço e podem ser adquiridos no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo/SP | Piso Jurupis (subsolo)).

Horário de funcionamento

  • Terça a sábado: 10h às 22h
  • Domingos e feriados: 14h às 20h
  • Não abre: segundas-feiras.

Importante

  • Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.
  • Baixe o app Quentro antes de ir: facilita a compra do ingresso digital.
  • Taxa de Serviço Online: 15%
  • Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 04 ingressos por sessão, sendo 2 meias-entradas

Equipes confirmadas no Mundial 2025

  • Praia Clube – campeão sul-americano
  • Osasco – representante do país-sede
  • Alianza Lima (Peru) – vice-campeão sul-americano
  • Conegliano (Itália) – campeão europeu
  • Scandicci (Itália) – vice-campeão europeu
  • Zhetysu (Cazaquistão) – campeão asiático
  • Zamalek (Egito) – campeão africano
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos) – convidado

Calendário de jogos

Terça-feira - 9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

Quarta-feira - 10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

Quinta-feira - 11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

Sexta-feira - 13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

Sábado - 14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

