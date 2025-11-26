Recife recebe XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prova acontece no dia 7 de dezembro com largadas a partir das 4h no Forte do Brum; percursos variam de 5 km a 42 km e atraem atletas do país.

A cidade do Recife se prepara para receber mais uma edição de uma das provas de rua mais tradicionais do Nordeste. A XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau acontece no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), reunindo corredores de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A competição, que chega à sua 14ª edição, terá o Forte do Brum como ponto de partida e chegada. O evento é realizado pela UNINASSAU e integra o calendário esportivo nacional, sendo homologado pela Federação Pernambucana de Atletismo.

Percursos e horários de largada

A prova oferecerá quatro distâncias para atender desde iniciantes até maratonistas de alta performance: 5 km, 10 km, 21 km e a maratona completa de 42,195 km. Todo o trajeto é aferido por GPS e passa por pontos turísticos e históricos da capital pernambucana.

Para garantir a organização, as largadas serão escalonadas:

4h: 42 km

5h: 21 km

5h30: 5 km e 10 km

Categorias

A maratona contará com categorias divididas em Geral Masculino e Feminino. Haverá também a categoria Universitário, específica para o percurso de 5 km, e a categoria PCD (Pessoa com Deficiência) para a distância de 42 km.

