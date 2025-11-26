Recife recebe XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau em dezembro
Prova acontece no dia 7 de dezembro com largadas a partir das 4h no Forte do Brum; percursos variam de 5 km a 42 km e atraem atletas do país.
Clique aqui e escute a matéria
A cidade do Recife se prepara para receber mais uma edição de uma das provas de rua mais tradicionais do Nordeste. A XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau acontece no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), reunindo corredores de diversas regiões do Brasil e do exterior.
A competição, que chega à sua 14ª edição, terá o Forte do Brum como ponto de partida e chegada. O evento é realizado pela UNINASSAU e integra o calendário esportivo nacional, sendo homologado pela Federação Pernambucana de Atletismo.
Percursos e horários de largada
A prova oferecerá quatro distâncias para atender desde iniciantes até maratonistas de alta performance: 5 km, 10 km, 21 km e a maratona completa de 42,195 km. Todo o trajeto é aferido por GPS e passa por pontos turísticos e históricos da capital pernambucana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para garantir a organização, as largadas serão escalonadas:
- 4h: 42 km
- 5h: 21 km
- 5h30: 5 km e 10 km
Categorias
A maratona contará com categorias divididas em Geral Masculino e Feminino. Haverá também a categoria Universitário, específica para o percurso de 5 km, e a categoria PCD (Pessoa com Deficiência) para a distância de 42 km.
SERVIÇO
- XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau 2025
- Data: 7 de dezembro de 2025 (domingo)
- Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife, PE)
- Largadas: 4h (42 km), 5h (21 km) e 5h30 (5 km e 10 km)