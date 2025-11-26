fechar
Outros Esportes | Notícia

Recife recebe XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau em dezembro

Prova acontece no dia 7 de dezembro com largadas a partir das 4h no Forte do Brum; percursos variam de 5 km a 42 km e atraem atletas do país.

Por Túlio Feitosa Publicado em 26/11/2025 às 14:52
XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau reúne atletas de todo o Brasil e do exterior em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau reúne atletas de todo o Brasil e do exterior em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km - Foco Radical/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A cidade do Recife se prepara para receber mais uma edição de uma das provas de rua mais tradicionais do Nordeste. A XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau acontece no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), reunindo corredores de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A competição, que chega à sua 14ª edição, terá o Forte do Brum como ponto de partida e chegada. O evento é realizado pela UNINASSAU e integra o calendário esportivo nacional, sendo homologado pela Federação Pernambucana de Atletismo.

Leia Também

Percursos e horários de largada

A prova oferecerá quatro distâncias para atender desde iniciantes até maratonistas de alta performance: 5 km, 10 km, 21 km e a maratona completa de 42,195 km. Todo o trajeto é aferido por GPS e passa por pontos turísticos e históricos da capital pernambucana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para garantir a organização, as largadas serão escalonadas:

  • 4h: 42 km
  • 5h: 21 km
  • 5h30: 5 km e 10 km

Categorias

A maratona contará com categorias divididas em Geral Masculino e Feminino. Haverá também a categoria Universitário, específica para o percurso de 5 km, e a categoria PCD (Pessoa com Deficiência) para a distância de 42 km.

SERVIÇO

  • XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau 2025
  • Data: 7 de dezembro de 2025 (domingo)
  • Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife, PE)
  • Largadas: 4h (42 km), 5h (21 km) e 5h30 (5 km e 10 km)

Leia também

Corrida do Galo 2026: 3ª edição espera 20 mil pessoas na Avenida Guararapes
CORRIDA DE RUA

Corrida do Galo 2026: 3ª edição espera 20 mil pessoas na Avenida Guararapes
Médicas promovem Corrida Dezembro Ultra Laranja no Recife
SAÚDE

Médicas promovem Corrida Dezembro Ultra Laranja no Recife

Compartilhe

Tags