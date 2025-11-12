Corrida do Galo 2026: 3ª edição espera 20 mil pessoas na Avenida Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições estão abertas para a 3ª edição da corrida, que ocorre em 1º de fevereiro. Evento terá prêmios para fantasias e shows de frevo.

Clique aqui e escute a matéria

O Galo da Madrugada marcou a data para a terceira edição da sua tradicional Corrida do Galo. O evento está agendado para o dia 1º de fevereiro de 2026, um domingo, com largada às 5h30 na Avenida Guararapes, centro do Recife.

A organização espera reunir cerca de 20 mil pessoas, entre corredores e foliões. A competição é famosa por incentivar os participantes a correrem fantasiados e por terminar com shows de frevo em trio elétrico.

As inscrições para a corrida foram abertas no último dia 21 de outubro e, até o momento, mais de 2,5 mil pessoas já garantiram vaga. O cadastro é feito pelos sites www.corre10.com.br e www.ticketsimples.com.

Premiação em dinheiro e fantasias

A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, passando por locais como Avenida Dantas Barreto, Avenida Sul e Forte das Cinco Pontas.

Haverá premiação em dinheiro para os vencedores dos 10 km (masculino e feminino):

1º lugar: R$ 2.000

2º lugar: R$ 1.000

3º lugar: R$ 500

Os três primeiros colocados dos 5 km e 10 km também receberão troféus.

Mantendo a tradição carnavalesca, as melhores fantasias serão premiadas. Na categoria individual, os prêmios incluem dinheiro (R$ 500 e R$ 250), camisas oficiais e acessos para o camarote ou trio elétrico no desfile do Sábado de Zé Pereira. O melhor grupo fantasiado (até seis pessoas) receberá R$ 1 mil, camisas e acessos ao desfile.

Prévia do carnaval

Segundo Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo, o evento já se consolidou como uma prévia do desfile principal e um momento de inclusão.

“Esse evento já se consagrou, na verdade, como uma grande prévia do desfile do Galo. (...) Também convidamos aqueles não inscritos a que também venham fazer parte dessa festa”, afirma Menezes.

A organização também informou que irá ampliar as ações de acessibilidade em 2026, com serviços como audiodescrição, braile e intérprete de Libras, visando uma "ala de inclusão ainda maior".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC