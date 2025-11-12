Corrida do Galo 2026: 3ª edição espera 20 mil pessoas na Avenida Guararapes
Inscrições estão abertas para a 3ª edição da corrida, que ocorre em 1º de fevereiro. Evento terá prêmios para fantasias e shows de frevo.
O Galo da Madrugada marcou a data para a terceira edição da sua tradicional Corrida do Galo. O evento está agendado para o dia 1º de fevereiro de 2026, um domingo, com largada às 5h30 na Avenida Guararapes, centro do Recife.
A organização espera reunir cerca de 20 mil pessoas, entre corredores e foliões. A competição é famosa por incentivar os participantes a correrem fantasiados e por terminar com shows de frevo em trio elétrico.
As inscrições para a corrida foram abertas no último dia 21 de outubro e, até o momento, mais de 2,5 mil pessoas já garantiram vaga. O cadastro é feito pelos sites www.corre10.com.br e www.ticketsimples.com.
Premiação em dinheiro e fantasias
A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, passando por locais como Avenida Dantas Barreto, Avenida Sul e Forte das Cinco Pontas.
Haverá premiação em dinheiro para os vencedores dos 10 km (masculino e feminino):
- 1º lugar: R$ 2.000
- 2º lugar: R$ 1.000
- 3º lugar: R$ 500
Os três primeiros colocados dos 5 km e 10 km também receberão troféus.
Mantendo a tradição carnavalesca, as melhores fantasias serão premiadas. Na categoria individual, os prêmios incluem dinheiro (R$ 500 e R$ 250), camisas oficiais e acessos para o camarote ou trio elétrico no desfile do Sábado de Zé Pereira. O melhor grupo fantasiado (até seis pessoas) receberá R$ 1 mil, camisas e acessos ao desfile.
Prévia do carnaval
Segundo Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo, o evento já se consolidou como uma prévia do desfile principal e um momento de inclusão.
“Esse evento já se consagrou, na verdade, como uma grande prévia do desfile do Galo. (...) Também convidamos aqueles não inscritos a que também venham fazer parte dessa festa”, afirma Menezes.
A organização também informou que irá ampliar as ações de acessibilidade em 2026, com serviços como audiodescrição, braile e intérprete de Libras, visando uma "ala de inclusão ainda maior".