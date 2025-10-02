Com mais de 1,5 milhão de pesquisas, "Corrida de Rua" foi um dos termos mais pesquisados do mundo fitness no Google

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos termos mais buscados nos últimos tempos! A corrida de rua conquistou o mundo fitness e provou que veio para ficar na rotina de muitos

Se você está ativo nas redes sociais, provavelmente já viu a campanha de alguma corrida de rua por aí. A modalidade bombou no mundo fitness e, não à toa, se tornou um dos termos mais procurados pelas pessoas.

De acordo com um levantamento realizado pela Esfera, programa de recompensas do Grupo Santander, entre agosto de 2024 e julho de 2025, mais de 1,5 milhão de pesquisas foram feitas no google relacionadas ao tema!

Para ajudar a entender melhor o assunto e responder todas as principais dúvidas, o estudo procurou reunir informações essenciais para quem quer entrar nesse mundo - ou já está nele!

O que é a corrida de rua?

A corrida de rua é uma atividade aeróbica de longa distância. Praticada ao ar livre, pode ser feita vias livres, parques ou até mesmo trilhas.

E a distância pode variar! Geralmente, conta com percursos de 5km e 10km, ou desafios ainda maiores, como 42km.

Imagem da pesquisa Esfera do Grupo Santander - Divulgação/Esfera

Uma das maiores vantagens da atividade é que pode ser praticada individualmente e não precisa de muita coisa para começar. Os especialistas alertam: o ideal mesmo é passar por uma avaliação médica antes de embarcar na tendência.

Os primeiros treinos devem ser graduais e respeitarem os limites do seu corpo. Combine a corrida com a prática da musculação, para garantir mais resistência física, além de incluir os alongamentos como parte da sua rotina.

A alimentação também cumpre um papel importante no seu desempenho final, por isso, procure um nutricionista para manter uma dieta equilibrada.

Principais dúvidas

Imagem da pesquisa Esfera do Grupo Santander - Divulgação/Esfera

As mais de 1,5 milhão de pesquisas revelaram algumas dúvidas em comum dos usuários. Confira:

O que é pace na corrida?

O tempo médio gasto para percorrer um quilômetro. Expressa em minutos por quilômetro, ajuda a monitorar a intensidade do treino.

O que é RP na corrida?

RP é o "Recorde Pessoal" do corredor.

O que comer antes de uma corrida de 5km?

A alimentação é uma das principais dúvidas dos usuários. É preciso ficar atento com a tolerância a algum alimento, horários das refeições e o histórico de saúde.

De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, as melhores dicas são:

Beber água antes, durante e depois da prática; Alimentação saudável sempre que possível.

Qual o melhor tênis para corrida?

Apesar de não existir um modelo ideal, é recomendado que você procure tênis que sejam confortáveis na sua adaptação. Roupas leves e calçados adequeados são o combo para uma corrida segura.

Quantos quilômetros tem a Corrida de São Silvestre?

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo, no dia 31 de dezembro, tem 15 km de percurso. Acontece na Avenida Paulista, com a expectativa de participação de 50 mil atletas para o ano de 2025.

Por que correr faz bem para saúde?

A atividade física é um dos pilares principais para o desenvolvimento de uma boa qualidade de vida, incluindo a corrida, que ajuda a contribuir no aumento da energia, disposição e redução do cansaço.

Além disso, também é essencial no controle da pressão alta e pode reduzir o risco de desenvolver problemas cardiovasculares.

