Com mais de 1,5 milhão de pesquisas, "Corrida de Rua" foi um dos termos mais pesquisados do mundo fitness no Google
Um dos termos mais buscados nos últimos tempos! A corrida de rua conquistou o mundo fitness e provou que veio para ficar na rotina de muitos
Se você está ativo nas redes sociais, provavelmente já viu a campanha de alguma corrida de rua por aí. A modalidade bombou no mundo fitness e, não à toa, se tornou um dos termos mais procurados pelas pessoas.
De acordo com um levantamento realizado pela Esfera, programa de recompensas do Grupo Santander, entre agosto de 2024 e julho de 2025, mais de 1,5 milhão de pesquisas foram feitas no google relacionadas ao tema!
Para ajudar a entender melhor o assunto e responder todas as principais dúvidas, o estudo procurou reunir informações essenciais para quem quer entrar nesse mundo - ou já está nele!
O que é a corrida de rua?
A corrida de rua é uma atividade aeróbica de longa distância. Praticada ao ar livre, pode ser feita vias livres, parques ou até mesmo trilhas.
E a distância pode variar! Geralmente, conta com percursos de 5km e 10km, ou desafios ainda maiores, como 42km.
Uma das maiores vantagens da atividade é que pode ser praticada individualmente e não precisa de muita coisa para começar. Os especialistas alertam: o ideal mesmo é passar por uma avaliação médica antes de embarcar na tendência.
Os primeiros treinos devem ser graduais e respeitarem os limites do seu corpo. Combine a corrida com a prática da musculação, para garantir mais resistência física, além de incluir os alongamentos como parte da sua rotina.
A alimentação também cumpre um papel importante no seu desempenho final, por isso, procure um nutricionista para manter uma dieta equilibrada.
Principais dúvidas
As mais de 1,5 milhão de pesquisas revelaram algumas dúvidas em comum dos usuários. Confira:
O que é pace na corrida?
O tempo médio gasto para percorrer um quilômetro. Expressa em minutos por quilômetro, ajuda a monitorar a intensidade do treino.
O que é RP na corrida?
RP é o "Recorde Pessoal" do corredor.
O que comer antes de uma corrida de 5km?
A alimentação é uma das principais dúvidas dos usuários. É preciso ficar atento com a tolerância a algum alimento, horários das refeições e o histórico de saúde.
De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, as melhores dicas são:
- Beber água antes, durante e depois da prática;
- Alimentação saudável sempre que possível.
Qual o melhor tênis para corrida?
Apesar de não existir um modelo ideal, é recomendado que você procure tênis que sejam confortáveis na sua adaptação. Roupas leves e calçados adequeados são o combo para uma corrida segura.
Quantos quilômetros tem a Corrida de São Silvestre?
A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo, no dia 31 de dezembro, tem 15 km de percurso. Acontece na Avenida Paulista, com a expectativa de participação de 50 mil atletas para o ano de 2025.
Por que correr faz bem para saúde?
A atividade física é um dos pilares principais para o desenvolvimento de uma boa qualidade de vida, incluindo a corrida, que ajuda a contribuir no aumento da energia, disposição e redução do cansaço.
Além disso, também é essencial no controle da pressão alta e pode reduzir o risco de desenvolver problemas cardiovasculares.