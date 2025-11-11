Médicas promovem Corrida Dezembro Ultra Laranja no Recife
A prova será realizada no dia 14 de dezembro em duas modalidades: corrida e caminhada, com percursos de 5 km e 10 km, e largada na Rua da Aurora
Reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele, a Corrida Dezembro Ultra Laranja será realizada no próximo dia 14 de dezembro. O evento, que terá concentração e largada na Rua da Aurora, oferecerá duas modalidades: corrida e caminhada, com percursos de 5 km e 10 km.
“A iniciativa tem como objetivo integrar-se ao calendário oficial de eventos da cidade. A sociedade tem se conscientizado sobre a importância de se cuidar contra o câncer de pele. Nós, médicos, buscamos contribuir cada vez mais para o diagnóstico precoce”, afirma a Dra. Cláudia Fontan, médica radiologista da UltraPlenna Ultrassonografia Especializada, idealizadora da corrida ao lado da Donna Pelle.
A ação faz parte do Dezembro Laranja, mês que marca o início do verão no Brasil, período de maior exposição ao sol. A campanha é nacional de conscientização promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) desde 2014, que alerta para os riscos da exposição solar sem proteção e estimula hábitos de cuidado com a pele durante todo o ano.
Informações sobre o câncer de pele no Brasil
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil são os de pele. Cerca de 185 mil novos casos são descobertos a cada ano, afirma o órgão. O tipo mais comum, é o câncer de pele não melanoma, o qual tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer da pele e registra 8,4 mil casos anualmente.
Como se proteger
- Use filtro solar diariamente, mesmo em dias nublados;
- Reaplique o protetor solar a cada duas horas, especialmente após nadar ou suar;
- Evite o sol forte entre 10h e 16h;
- Use chapéu, óculos de sol e roupas que protejam a pele;
- Observe sua pele regularmente em busca de sinais suspeitos;
- Consulte um dermatologista anualmente para um exame completo.
Serviço:
- Corrida Dezembro Ultra Laranja
- Dia: 14 de dezembro de 2025 – Largada às 6 horas.
- Local: Rua da Aurora em frente a Compesa, s/n, Recife, PE, Brasil
- Inscrições pelo link: https://www.ticketsports.com.br/e/Corrida%20Dezembro%20Ultra%20Laranja-74696
- Instagram: @corridadezembroultralaranja