Corrida Centauro Desbrava estreia em Jaboatão com percursos de 5 km e 10 km
Prova inédita acontece dia 7 de dezembro, com largada no Shopping Guararapes; kits incluem camisa Nike e descontos exclusivos na loja.
Clique aqui e escute a matéria
A cidade de Jaboatão dos Guararapes receberá, pela primeira vez, uma etapa do circuito "Centauro Desbrava". A corrida de rua, promovida pela varejista esportiva em parceria com a organizadora X3M e a Fisia (distribuidora da Nike), acontece no dia 7 de dezembro de 2025.
A largada está marcada para as 5h30, no Shopping Guararapes, no bairro de Piedade. Os corredores poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km. As inscrições já podem ser realizadas através do site: page.ticketsports.com.br/centaurodesbrava2025jaboataodosguararapespe/.
Kits e benefícios
A organização disponibilizou três tipos de kits para os participantes, com valores que variam de acordo com os itens inclusos:
- Kit Desbravador (R$ 99,90): Número de peito e medalha.
- Desbravador Max (R$ 149,90): Inclui camiseta Nike, número de peito e medalha.
- Kit Desbravador Profissa (R$ 209,90): Camiseta Nike, par de meias, boné, número de peito e medalha.
Além dos itens, os atletas terão acesso a descontos de 20% na loja física da Centauro ao retirarem o kit e poderão personalizar as camisetas com um patch exclusivo criado por um artista local. No dia da prova, haverá ativações como espaço de massagem e distribuição de brindes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SERVIÇO
- Corrida Centauro Desbrava – Etapa Jaboatão
- Data: 07 de Dezembro de 2025
- Horário: 05h30
- Local: Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade)
Retirada de kit:
- Data: 06 de Dezembro de 2025
- Horário: 10h às 22h
- Local: Loja Centauro do Shopping Guararapes