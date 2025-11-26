Corrida Centauro Desbrava estreia em Jaboatão com percursos de 5 km e 10 km

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prova inédita acontece dia 7 de dezembro, com largada no Shopping Guararapes; kits incluem camisa Nike e descontos exclusivos na loja.

A cidade de Jaboatão dos Guararapes receberá, pela primeira vez, uma etapa do circuito "Centauro Desbrava". A corrida de rua, promovida pela varejista esportiva em parceria com a organizadora X3M e a Fisia (distribuidora da Nike), acontece no dia 7 de dezembro de 2025.

A largada está marcada para as 5h30, no Shopping Guararapes, no bairro de Piedade. Os corredores poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km. As inscrições já podem ser realizadas através do site: page.ticketsports.com.br/centaurodesbrava2025jaboataodosguararapespe/.

Kits e benefícios

A organização disponibilizou três tipos de kits para os participantes, com valores que variam de acordo com os itens inclusos:

Kit Desbravador (R$ 99,90): Número de peito e medalha.

(R$ 99,90): Número de peito e medalha. Desbravador Max (R$ 149,90): Inclui camiseta Nike, número de peito e medalha.

(R$ 149,90): Inclui camiseta Nike, número de peito e medalha. Kit Desbravador Profissa (R$ 209,90): Camiseta Nike, par de meias, boné, número de peito e medalha.

Além dos itens, os atletas terão acesso a descontos de 20% na loja física da Centauro ao retirarem o kit e poderão personalizar as camisetas com um patch exclusivo criado por um artista local. No dia da prova, haverá ativações como espaço de massagem e distribuição de brindes.

SERVIÇO

Corrida Centauro Desbrava – Etapa Jaboatão

Data: 07 de Dezembro de 2025

07 de Dezembro de 2025 Horário: 05h30

05h30 Local: Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade)

Retirada de kit: