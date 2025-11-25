Google Dev Fest: Jaboatão recebe evento mundial de tecnologia pela primeira vez
O evento acontece nos dias 26 e 27 de novembro na UNIFG, em Piedade, e terá hackathon focado em soluções para o turismo da cidade.
A cidade de Jaboatão dos Guararapes será palco, pela primeira vez, do Google Dev Fest, um dos maiores encontros globais de tecnologia. O evento começa nesta quarta-feira (26) e segue até quinta (27), no Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), no bairro de Piedade.
A programação, que vai das 8h às 22h, reúne estudantes, profissionais e entusiastas da área. A agenda inclui palestras, workshops e trilhas temáticas desenvolvidas para fortalecer a comunidade local de desenvolvedores e estimular a troca de conhecimento.
O prefeito Mano Medeiros destacou a importância de sediar o encontro. “É uma oportunidade única para que nossos estudantes e profissionais participem de um ambiente de aprendizagem (...) tudo isso aqui mesmo em Jaboatão, dentro da UNIFG, que valoriza e apoia o que é feito no município”, afirmou.
Hackathon e turismo local
Um dos destaques da edição é a realização do primeiro hackathon do novo ecossistema de inovação do município, promovido pela Prefeitura através do InovaHub Jaboatão.
A maratona desafiará as equipes a criar soluções tecnológicas para um problema real da cidade: o turismo. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e gerar impacto direto no setor.
A equipe vencedora receberá apoio do InovaHub e de seus parceiros por até seis meses para aprimorar o projeto desenvolvido. A trilha de Inovação e Startups conta com a parceria de comunidades como Manguez.al e Caruá Hub.
SERVIÇO
- Google Dev Fest – Jaboatão dos Guararapes 2025
- Data: 26 e 27 de novembro (quarta e quinta-feira)
- Horário: 8h às 22h
- Local: Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Piedade
- Ingressos: sympla.com.br/evento/dev-fest-pernambuco-2025
- Mais informações: Instagram @inovahubjaboatao