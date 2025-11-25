fechar
Tecnologia | Notícia

Google Dev Fest: Jaboatão recebe evento mundial de tecnologia pela primeira vez

O evento acontece nos dias 26 e 27 de novembro na UNIFG, em Piedade, e terá hackathon focado em soluções para o turismo da cidade.

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 20:24
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, através do InovaHub Jaboatão, irá promover oprimeiro hackaton do novo ecossistema de inovação do município
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, através do InovaHub Jaboatão, irá promover oprimeiro hackaton do novo ecossistema de inovação do município - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Jaboatão dos Guararapes será palco, pela primeira vez, do Google Dev Fest, um dos maiores encontros globais de tecnologia. O evento começa nesta quarta-feira (26) e segue até quinta (27), no Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), no bairro de Piedade.

A programação, que vai das 8h às 22h, reúne estudantes, profissionais e entusiastas da área. A agenda inclui palestras, workshops e trilhas temáticas desenvolvidas para fortalecer a comunidade local de desenvolvedores e estimular a troca de conhecimento.

O prefeito Mano Medeiros destacou a importância de sediar o encontro. “É uma oportunidade única para que nossos estudantes e profissionais participem de um ambiente de aprendizagem (...) tudo isso aqui mesmo em Jaboatão, dentro da UNIFG, que valoriza e apoia o que é feito no município”, afirmou.

Leia Também

Hackathon e turismo local

Um dos destaques da edição é a realização do primeiro hackathon do novo ecossistema de inovação do município, promovido pela Prefeitura através do InovaHub Jaboatão.

A maratona desafiará as equipes a criar soluções tecnológicas para um problema real da cidade: o turismo. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e gerar impacto direto no setor.

A equipe vencedora receberá apoio do InovaHub e de seus parceiros por até seis meses para aprimorar o projeto desenvolvido. A trilha de Inovação e Startups conta com a parceria de comunidades como Manguez.al e Caruá Hub.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO

  • Google Dev Fest – Jaboatão dos Guararapes 2025
  • Data: 26 e 27 de novembro (quarta e quinta-feira)
  • Horário: 8h às 22h
  • Local: Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Piedade
  • Ingressos: sympla.com.br/evento/dev-fest-pernambuco-2025
  • Mais informações: Instagram @inovahubjaboatao

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Shopping Guararapes prevê um investimento de R$ 30 milhões para o próximo ano
Shopping Guararapes

Shopping Guararapes prevê um investimento de R$ 30 milhões para o próximo ano
Projeto Colmeia chega a Jaboatão dos Guararapes com serviços gratuitos
Programação gratuita

Projeto Colmeia chega a Jaboatão dos Guararapes com serviços gratuitos

Compartilhe

Tags