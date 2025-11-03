Etapa da Maratona do Rio no Recife reune 5 mil corredores na orla de Boa Viagem
Com percursos de 6 km e 12 km; a segunda etapa do circuito nacional terminou com apresentações de Kid Camaleão e Orquestra de Bolso no Dona Lindu
Em um domingo (2) de sol e muita energia marcou a passagem do Circuito adidas Maratona do Rio pelo Recife. A segunda etapa do evento itinerante reuniu cerca de 5 mil corredores de Pernambuco e de outros estados na orla de Boa Viagem.
Com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu, os atletas completaram percursos de 6 km e 12 km.
Disputa acirrada e vencedores
Um dos momentos mais vibrantes do dia foi a chegada dos 6 km feminino. Joyce Lins Lima (22:16) conquistou a vitória em uma disputa emocionante, ultrapassando a segunda colocada nos metros finais, sob aplausos do público. "Foi uma disputa linda, daquelas que fazem a gente acreditar que tudo é possível. A reta final foi pura emoção", destacou a campeã.
No masculino, os vencedores foram José Márcio Leão da Silva (18:02) nos 6 km e Gleison da Silva Santos (38:30) nos 12 km. Entre as mulheres, na prova principal de 12 km, a campeã foi Carmen Silva Reges Pereira (45:31).
Festa na arena
Após a linha de chegada, a celebração continuou em uma arena montada no Parque Dona Lindu com shows gratuitos. A banda Kid Camaleão abriu a programação com um repertório carnavalesco, seguida pela Orquestra de Bolso, que encerrou a manhã com clássicos da música brasileira.
O evento também contou com gravação gratuita de medalhas e uma área de recuperação para os atletas.
Preparação para 2026
O circuito, que já passou por Belo Horizonte, funciona como uma jornada de preparação para a Meia Maratona e a Maratona do Rio de 2026. O projeto se destaca por usar um aplicativo que "gamifica" a experiência, permitindo que os corredores cumpram desafios e participem de rankings.
Confira os pódios:
6K – Masculino
- José Márcio Leão da Silva (18:02)
- Bruno Alves da Silva (18:07)
- Lucas Soares do Nascimento (18:22)
6K – Feminino
- Joyce Lins Lima (22:16)
- Anastácia Rocha Pereira (22:17)
- Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes (23:49)
12K – Masculino
- Gleison da Silva Santos (38:30)
- José Joaquim Ferreira Barboza (39:34)
- Jair José da Silva (39:27)
12K – Feminino
- Carmen Silva Reges Pereira (45:31)
- Yasmin Razzada Costa Batista (47:00)
- Maria de Lourdes Ferreira de Souza (49:33)