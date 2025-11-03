Etapa da Maratona do Rio no Recife reune 5 mil corredores na orla de Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com percursos de 6 km e 12 km; a segunda etapa do circuito nacional terminou com apresentações de Kid Camaleão e Orquestra de Bolso no Dona Lindu

Em um domingo (2) de sol e muita energia marcou a passagem do Circuito adidas Maratona do Rio pelo Recife. A segunda etapa do evento itinerante reuniu cerca de 5 mil corredores de Pernambuco e de outros estados na orla de Boa Viagem.

Com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu, os atletas completaram percursos de 6 km e 12 km.

Disputa acirrada e vencedores

Um dos momentos mais vibrantes do dia foi a chegada dos 6 km feminino. Joyce Lins Lima (22:16) conquistou a vitória em uma disputa emocionante, ultrapassando a segunda colocada nos metros finais, sob aplausos do público. "Foi uma disputa linda, daquelas que fazem a gente acreditar que tudo é possível. A reta final foi pura emoção", destacou a campeã.

No masculino, os vencedores foram José Márcio Leão da Silva (18:02) nos 6 km e Gleison da Silva Santos (38:30) nos 12 km. Entre as mulheres, na prova principal de 12 km, a campeã foi Carmen Silva Reges Pereira (45:31).

Etapa Recife da Meia Maratona do Rio reuniu 5 mil pessoas em Boa Viagem - DIVULGAÇÃO/MDR

Festa na arena

Após a linha de chegada, a celebração continuou em uma arena montada no Parque Dona Lindu com shows gratuitos. A banda Kid Camaleão abriu a programação com um repertório carnavalesco, seguida pela Orquestra de Bolso, que encerrou a manhã com clássicos da música brasileira.

O evento também contou com gravação gratuita de medalhas e uma área de recuperação para os atletas.

Preparação para 2026

O circuito, que já passou por Belo Horizonte, funciona como uma jornada de preparação para a Meia Maratona e a Maratona do Rio de 2026. O projeto se destaca por usar um aplicativo que "gamifica" a experiência, permitindo que os corredores cumpram desafios e participem de rankings.

Confira os pódios:

6K – Masculino

José Márcio Leão da Silva (18:02)

Bruno Alves da Silva (18:07)

Lucas Soares do Nascimento (18:22)

6K – Feminino

Joyce Lins Lima (22:16)

Anastácia Rocha Pereira (22:17)

Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes (23:49)

12K – Masculino

Gleison da Silva Santos (38:30)

José Joaquim Ferreira Barboza (39:34)

Jair José da Silva (39:27)

12K – Feminino