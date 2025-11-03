fechar
Etapa da Maratona do Rio no Recife reune 5 mil corredores na orla de Boa Viagem

Com percursos de 6 km e 12 km; a segunda etapa do circuito nacional terminou com apresentações de Kid Camaleão e Orquestra de Bolso no Dona Lindu

Por Túlio Feitosa Publicado em 03/11/2025 às 22:30
Etapa Recife da Meia Maratona do Rio reuniu 5 mil pessoas em Boa Viagem
Etapa Recife da Meia Maratona do Rio reuniu 5 mil pessoas em Boa Viagem - DIVULGAÇÃO/MDR

Em um domingo (2) de sol e muita energia marcou a passagem do Circuito adidas Maratona do Rio pelo Recife. A segunda etapa do evento itinerante reuniu cerca de 5 mil corredores de Pernambuco e de outros estados na orla de Boa Viagem.

Com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu, os atletas completaram percursos de 6 km e 12 km.

Disputa acirrada e vencedores

Um dos momentos mais vibrantes do dia foi a chegada dos 6 km feminino. Joyce Lins Lima (22:16) conquistou a vitória em uma disputa emocionante, ultrapassando a segunda colocada nos metros finais, sob aplausos do público. "Foi uma disputa linda, daquelas que fazem a gente acreditar que tudo é possível. A reta final foi pura emoção", destacou a campeã.

No masculino, os vencedores foram José Márcio Leão da Silva (18:02) nos 6 km e Gleison da Silva Santos (38:30) nos 12 km. Entre as mulheres, na prova principal de 12 km, a campeã foi Carmen Silva Reges Pereira (45:31).

Etapa Recife da Meia Maratona do Rio reuniu 5 mil pessoas em Boa Viagem - DIVULGAÇÃO/MDR

Festa na arena

Após a linha de chegada, a celebração continuou em uma arena montada no Parque Dona Lindu com shows gratuitos. A banda Kid Camaleão abriu a programação com um repertório carnavalesco, seguida pela Orquestra de Bolso, que encerrou a manhã com clássicos da música brasileira.

O evento também contou com gravação gratuita de medalhas e uma área de recuperação para os atletas.

Preparação para 2026

O circuito, que já passou por Belo Horizonte, funciona como uma jornada de preparação para a Meia Maratona e a Maratona do Rio de 2026. O projeto se destaca por usar um aplicativo que "gamifica" a experiência, permitindo que os corredores cumpram desafios e participem de rankings.

Confira os pódios:

6K – Masculino

  • José Márcio Leão da Silva (18:02)
  • Bruno Alves da Silva (18:07)
  • Lucas Soares do Nascimento (18:22)

6K – Feminino

  • Joyce Lins Lima (22:16)
  • Anastácia Rocha Pereira (22:17)
  • Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes (23:49)

12K – Masculino

  • Gleison da Silva Santos (38:30)
  • José Joaquim Ferreira Barboza (39:34)
  • Jair José da Silva (39:27)

12K – Feminino

  • Carmen Silva Reges Pereira (45:31)
  • Yasmin Razzada Costa Batista (47:00)
  • Maria de Lourdes Ferreira de Souza (49:33)

