Circuito da Maratona do Rio chega a Boa Viagem neste domingo (2) com shows gratuitos
Etapa Recife acontece na orla, com percursos de 6 km e 12 km; após a corrida, Kid Camaleão e Orquestra de Bolso se apresentam no Parque Dona Lindu.
A orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe neste domingo (2 de novembro) a segunda etapa do Circuito adidas Maratona do Rio. O evento, que traz a atmosfera da famosa corrida carioca para a capital pernambucana, terá largadas de 6 km e 12 km, além de uma grande arena de shows e serviços no Parque Dona Lindu.
O evento é projetado tanto para atletas de performance quanto para corredores iniciantes. As largadas acontecem cedo: às 5h10 (para os 12 km) e às 6h (para os 6 km). O percurso será plano, pela Avenida Boa Viagem.
Festa após a chegada
Mais do que uma competição, o evento propõe uma manhã de lazer para o público. Após a conclusão das provas, uma arena montada na altura do Parque Dona Lindu terá shows gratuitos e abertos ao público.
A programação musical começa às 7h30 com a banda Kid Camaleão e, na sequência, às 8h30, a Orquestra de Bolso se apresenta, revisitando clássicos da música brasileira. O espaço contará ainda com gravação gratuita de medalhas para os concluintes, área de recovery (recuperação) para os atletas e ativações de patrocinadores.
Preparação para 2026
O circuito, que já passou por Belo Horizonte, funciona como uma jornada de preparação para a Meia Maratona e a Maratona do Rio de 2026. A organização destaca o uso de um aplicativo (Mara do Rio) que "gamifica" a experiência, permitindo que os corredores cumpram desafios e participem de rankings.
"O Circuito adidas Maratona do Rio é uma celebração da corrida e da conexão entre pessoas, cidades e histórias. Depois do sucesso da estreia em Belo Horizonte, estamos muito felizes em levar essa experiência a Recife, uma cidade com enorme tradição esportiva e uma comunidade de corredores muito engajada", destaca Pedro Pereira, head de produto da Maratona do Rio.
"A ideia é preparar e inspirar corredores de todo o país rumo à Maratona e à Meia Maratona do Rio 2026, promovendo uma jornada que vai muito além da linha de chegada", completou.
Serviço
- Circuito adidas Maratona do Rio | Etapa Recife
- Quando: Domingo, 2 de novembro de 2025
- Local: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem – Recife (PE)
- Horários de largada: 5h10 (12K) e 6h00 (6K)
- Shows (gratuitos): Kid Camaleão (7h30) e Orquestra de Bolso (8h30)
- App oficial: Mara do Rio (App Store e Google Play)