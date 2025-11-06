fechar
Classificação Superliga Masculina atualizada: confira a tabela completa

Líder da competição Praia Clube venceu suas quatro primeiras partidas na competição e possui 100% de aproveitamento no início da temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/11/2025 às 14:02
Elenco do Sada Cruzeiro
Elenco do Sada Cruzeiro - Reprodução/ Sada Cruzeiro

A Superliga Masculina de Vôlei segue equilibrada neste início de temporada, e após quatro rodadas, o Praia Clube aparece como o grande destaque da competição.

A equipe mineira venceu todas as suas partidas até aqui e soma 11 pontos, com 12 sets vencidos e apenas 3 perdidos, assumindo isoladamente a liderança.

Logo atrás, o Sada Cruzeiro, potência do vôlei nacional, ocupa a segunda posição com 7 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, logo acima de Vôlei Renata, Suzano Vôlei, Goiás e Vôlei Guarulhos, que completam o pelotão de cima com 6 pontos cada.

O Sesi-SP, com dois jogos e 100% de aproveitamento, aparece na sétima colocação, somando 5 pontos, mas com partidas a menos que seus concorrentes diretos, o que pode colocá-lo entre os líderes nas próximas rodadas.

Entre os lanternas, o tradicional Minas, que ainda não venceu, tem 1 ponto em dois jogos. A equipe divide a penúltima posição com a Academia do Vôlei, também com 1 ponto, mas com três partidas disputadas.

O São José Vôlei aparece na última colocação, sem pontuar, com três derrotas e apenas um set vencido até o momento.

Tabela da Superliga Masculina 2025/26

Posição Equipe PJ V D S Pts
1 Praia Clube 4 4 0 12:3 11
2 Sada Cruzeiro 3 2 1 8:4 7
3 Vôlei Renata 3 2 1 7:4 6
4 Suzano Vôlei 3 2 1 7:4 6
5 Goiás 3 2 1 7:5 6
6 Vôlei Guarulhos 3 2 1 8:6 6
7 Sesi-SP 2 2 0 6:2 5
8 Joinville Vôlei 3 1 2 4:6 3
9 JF Vôlei 4 1 3 5:11 2
10 Minas 2 0 2 2:6 1
11 Academia do Vôlei 3 0 3 2:9 1
12 São José Vôlei 3 0 3 1:9 0

