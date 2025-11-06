Classificação Superliga Masculina atualizada: confira a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líder da competição Praia Clube venceu suas quatro primeiras partidas na competição e possui 100% de aproveitamento no início da temporada

A Superliga Masculina de Vôlei segue equilibrada neste início de temporada, e após quatro rodadas, o Praia Clube aparece como o grande destaque da competição.

A equipe mineira venceu todas as suas partidas até aqui e soma 11 pontos, com 12 sets vencidos e apenas 3 perdidos, assumindo isoladamente a liderança.

Logo atrás, o Sada Cruzeiro, potência do vôlei nacional, ocupa a segunda posição com 7 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, logo acima de Vôlei Renata, Suzano Vôlei, Goiás e Vôlei Guarulhos, que completam o pelotão de cima com 6 pontos cada.

O Sesi-SP, com dois jogos e 100% de aproveitamento, aparece na sétima colocação, somando 5 pontos, mas com partidas a menos que seus concorrentes diretos, o que pode colocá-lo entre os líderes nas próximas rodadas.

Entre os lanternas, o tradicional Minas, que ainda não venceu, tem 1 ponto em dois jogos. A equipe divide a penúltima posição com a Academia do Vôlei, também com 1 ponto, mas com três partidas disputadas.

O São José Vôlei aparece na última colocação, sem pontuar, com três derrotas e apenas um set vencido até o momento.

