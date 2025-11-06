Classificação Superliga Masculina atualizada: confira a tabela completa
Líder da competição Praia Clube venceu suas quatro primeiras partidas na competição e possui 100% de aproveitamento no início da temporada
A Superliga Masculina de Vôlei segue equilibrada neste início de temporada, e após quatro rodadas, o Praia Clube aparece como o grande destaque da competição.
A equipe mineira venceu todas as suas partidas até aqui e soma 11 pontos, com 12 sets vencidos e apenas 3 perdidos, assumindo isoladamente a liderança.
Logo atrás, o Sada Cruzeiro, potência do vôlei nacional, ocupa a segunda posição com 7 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, logo acima de Vôlei Renata, Suzano Vôlei, Goiás e Vôlei Guarulhos, que completam o pelotão de cima com 6 pontos cada.
O Sesi-SP, com dois jogos e 100% de aproveitamento, aparece na sétima colocação, somando 5 pontos, mas com partidas a menos que seus concorrentes diretos, o que pode colocá-lo entre os líderes nas próximas rodadas.
Entre os lanternas, o tradicional Minas, que ainda não venceu, tem 1 ponto em dois jogos. A equipe divide a penúltima posição com a Academia do Vôlei, também com 1 ponto, mas com três partidas disputadas.
O São José Vôlei aparece na última colocação, sem pontuar, com três derrotas e apenas um set vencido até o momento.
Tabela da Superliga Masculina 2025/26
|Posição
|Equipe
|PJ
|V
|D
|S
|Pts
|1
|Praia Clube
|4
|4
|0
|12:3
|11
|2
|Sada Cruzeiro
|3
|2
|1
|8:4
|7
|3
|Vôlei Renata
|3
|2
|1
|7:4
|6
|4
|Suzano Vôlei
|3
|2
|1
|7:4
|6
|5
|Goiás
|3
|2
|1
|7:5
|6
|6
|Vôlei Guarulhos
|3
|2
|1
|8:6
|6
|7
|Sesi-SP
|2
|2
|0
|6:2
|5
|8
|Joinville Vôlei
|3
|1
|2
|4:6
|3
|9
|JF Vôlei
|4
|1
|3
|5:11
|2
|10
|Minas
|2
|0
|2
|2:6
|1
|11
|Academia do Vôlei
|3
|0
|3
|2:9
|1
|12
|São José Vôlei
|3
|0
|3
|1:9
|0